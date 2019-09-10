"Who is Mr. Slyusarchuk?": у колонії, де сидів "Доктор Пі", розповіли про його нелюдські здібності

Ім'я Андрія Слюсарчука знову інтригує інформаційний простір. Але якщо кілька років тому українська преса масово смакувала подробиці кримінального переслідування "Доктора Пі" і суду над ним, то сьогодні ЗМІ ретельно ігнорують будь-які новини, що стосуються "процесу століття".

А новини є – без перебільшення, сенсаційні.

Неважко згадати, з якою шаленою активністю з іще вчора неймовірно популярного, обласканого владою професора-нейрохірурга з унікальною пам'яттю, знімали стружку, виставляючи напоказ як афериста і вбивцю. Але недавня звістка про те, що львівський суд ухвалив рішення про повернення обвинувального акта у справі Слюсарчука прокурору, ЗМІ просто не помітили. Але ж якщо перевести з юридичної мови – "Доктор Пі" фактично виправданий! Повернення обвинувального акта означає, що суд не побачив у матеріалах прокуратури доказів висунутих звинувачень. Зате виявив там рекордну кількість процесуальних порушень, підтасовок, лукавих формулювань і фальсифікату.

Іншими словами – слідчі і прокурори (а з ними і низка суддів) попалися на тому, що посадили невинного.

Обітниця мовчання

... Чотири роки в СІЗО, гучний судовий процес (якого, як стало зрозуміло тепер, не повинно було бути), вирок, рік у зоні, скасування вироку в касації, звільнення, повторне скасування апеляційною інстанцією, і, нарешті, повернення "справи" прокуратурі... Втрачений час, ім'я, здоров'я, потоптана честь, – погодьтеся, шлях Андрія Слюсарчука в своєму трагізмі унікальний, як і він сам.

У сухому залишку "Справа століття" виявилося пшиком, а "Доктор Пі" – жертвою ЗМІ і каральної машини держави. І цей факт замовчується. Пояснити легко – свого часу медіа повелися на смажену історію, яка приносила глядачів, читачів і слухачів побільше, ніж "95-й квартал". І тепер, багато хто просто не можуть впустити в себе усвідомлення тієї помилки – небаченої за масштабами цькування, в якій вони брали активну участь.

З огляду на цю "обітницю мовчання", у свідомості суспільства мем "Доктор Пі" дотепер несе сформований під час "викриття" негативний заряд. Або, принаймні, викликає суперечливі почуття.

Питання "Who is Mr. Slyusarchuk?", отже, нині стало ще актуальнішим. І він вимагає відповіді, перш за все для суспільства, обманутого медіа, правоохоронної та судової системами. Який з Слюсарчук – справжній? Той, який був відомий як національний феномен, лікар і вчений з геніальною пам'яттю або той, якого засудили як "афериста зі скальпелем"?

Навіть судова система змушена була дати відповідь: три інстанції, що відкинули обвинувальний вирок, фактично повернули Андрію Слюсарчуку колишні статуси – освіту, звання професора-нейрохірурга, доктора наук з усіма супутніми регаліями. Але навіть цей факт навряд чи є вирішальним. Суспільство давно демонструє варіативне ставлення до дій системи (втім, вона того заслуговує). Одні рішення судів "подобаються", інші – навпаки. Все залежить від того, як сформовано громадську думку. Закон і справедливість у цій системі координат не важливі ні для судової системи, ні, як показує практика, для самого суспільства.

Так і зі Слюсарчуком. Після божевільного шельмування у ЗМІ, обвинувальний вирок суду був сприйнятий суспільством із таким же натхненням, як багаття інквізиції подобалося натовпу в темному середньовіччі. І сьогодні людям потрібні дуже переконливі аргументи, які можуть повернути "Доктору Пі" ореол колишньої слави і народної любові. Якщо простіше – відновити справедливість.

"Тюрмо, тюрмо, дай мені кличку!"

У пошуках цих аргументів ми ухвалили для себе досить несподіване рішення. Правду про "Лікаря Пі" потрібно шукати... в зоні. Там, де людина перебуває під мікроскопом, як на долоні, де становище засудженого "роздягає" його догола, не залишаючи шансу на обман, виставляючи тим, ким він є насправді. Люди, які день у день спостерігали його в неволі – самі об'єктивні судді в цьому випадку.

... Відвідування Поліцької виправної колонії №76, принесло масу дивовижних відкриттів. Забігаючи наперед, скажемо про головне враження, абсолютно сюрреалістичне: тоді, як вся країна просто дихала отрутою при згадці про "афериста і вбивцю", у зоні його... боготворили і вважали генієм.

Ми спілкувалися з персоналом колонії, з її начальником, із лікарями, які там працювали. У розказані ними історії важко повірити. Проте, їх підтверджують усі, хто в тій чи іншій мірі мав справу з цими особливими обставинами. Особливими хоча б тому, що перед прибуттям Слюсарчука в колонію, начальник колонії, полковник Володимир Каламбет, отримав дивну директиву, в якій йому рекомендувалося встановити за Андрієм Слюсарчуком найсуворіший нагляд. Мотивування була просто диким: "Ув'язнений має нелюдські здібності" і "може вводити себе в транс і гіпнотично впливати на людей".

І в здібностях "Доктора Пі" незабаром у колонії переконалися всі...

Про нелюдське в прямому сенсі.

Зі Львівського СІЗО його доправили без свідомості, побитого і роздягненого. "На грудях був слід від удару чоботом, множинні гематоми на тілі, величезна гематома в потиличній частині голови, – згадує начальник санчастини Поліцької колонії Володимир Каліш. – У свідомість він не приходив, наші лікарі робили що могли, боролися за його життя. Відправили в районну лікарню. Там діагностували глибоку "кому-III", пульс ниткоподібний, тиск 40 на 0! Це ймовірність смерті 90 відсотків. Підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Через кілька діб стабілізували і переправили назад до Львова. Коли він трохи прийшов до тями, знову привезли до нас..."

Ось такий "транс"... Лікарі в колонії вважають, що Слюсарчуку ввели якусь сильнодіючу отруту, і для того, щоб приховати причину його стану, побили, імітуючи бійку між ув'язненими... Хоча етапували його в окремому купе. Слюсарчук розповідав пізніше, що до нього зайшли кілька людей у масках, що було далі – він не пам'ятає. Хто і навіщо намагався вбити "Доктора Пі" під час етапування в зоні, так і залишилося загадкою. Кримінальна справа за цим фактом, звичайно, заглохла.

Припущення про те, що Слюсарчука хотіли вбити, підтверджується співробітниками колонії, які стверджують, що "авторитети" зони по своїх каналах були проінформовані про швидке прибуття "Доктора Пі". І точно відомо, що мешканці колонії були налаштовані вкрай агресивно. При цьому вважати, що злочинне співтовариство просто начиталося газети "Експрес" і палало благородним гнівом, принаймні, наївно. У свою чергу, начальник колонії не заперечує, що і сам відчував настрій "зверху", звідки прозоро натякали, що з цим ув'язненим не варто делікатничати, і якщо щось трапиться з ним – ніхто особливо заморочуватися не буде.

Чи стане коли-небудь відомо, кому і навіщо знадобилося так наполегливо намагатися усунути носія "нелюдських здібностей"? Покаже майбутнє.

А ось що стосується часу минулого – воно все розставило по місцях дуже швидко. Незабаром керівництво колонії дійсно створило Слюсарчуку умови – але не такі, на які натякали "зверху", а прямопротилежні... А Володимир Каліш розповідає, що через короткий час злодійська сходка постановила "Доктора Пі" не чіпати і навіть всіляко оберігати.

Причина такої метаморфози – в декількох дивовижних історіях, які в зоні добре пам'ятають досі.

Очевидне-неймовірне

Розповідають, що ще в карантині під час прогулянки до Слюсарчука підіслали "шістку", щоб повідомити, що "Доктору Пі" – "кранти". "Так, як цим пташкам? – запитав Слюсарчук, вказавши на двох ластівок, що сиділи в парі метрів на дроті тюремного паркану. При цих словах ластівки впали на землю, а зек, оговтавшись від подиву, що переходить у переляк, поставив безглузде питання: "Вони що, мертві?". "Доктор Пі "підняв ластівок, відпустив їх у небо і, виразно подивившись на отетерілого ув'язненого, відповів: "вони – ні..."

Потім трапилася ще одна вимушена демонстрація "нелюдських здібностей", але перед публікою іншого роду. Коли Андрій Слюсарчук опинився в зоні, туди потягнувся караван місцевого прокурорського начальства. За класикою – "на собачку, яка говорить, подивитися". В один непростий день прокурори мали настрій познущатися з "Доктора Пі", вимагаючи "показати гіпноз". Слюсарчук гіпнотизувати людей відмовився (на те була причина, про яку скажемо трохи пізніше). "Звичайно, ти ж аферист, – розвеселився прокурорський загін. – Ну, хоч тваринку, яку загіпнотизує, а? Кішечку? Що ми, дарма сюди їхали?"

Скінчилося все погано. Неподалік пасся зонівський кінь. Слюсарчук, якому набридли прокурорські знущання, просто моментально приспав тварину. Важкий кінь упав на бік, відбив, імовірно, собі якісь нутрощі і тут же здох... зблідлі прокурори ретирувалися з задумливими обличчями, а колонією пройшов слух, після якого зеки передали адміністрації колонії прохання – "Доктора Пі" в барак не селити...

Про людинолюбство і зеків

І Андрія Слюсарчука поселили в санчастину. Не тільки через маленьку паніку, яка пішла зоною, але і просто тому, що його стан був вкрай важким. Колонія містить п'ять тисяч ув'язнених і на її території є обладнаний стаціонар, в якому працює до десяти лікарів і санітарів. І незабаром "лікарня" Поліцької колонії стала місцем, про яке в районі пішли легенди...

Володимир Каліш: "... Він страждав страшно. Аналізи були такі, що впору до штучної нирки підключати... Набряки, задишка, дуже високий тиск. Печінкова недостатність, яка підходила до цирозу. Отруїли його серйозно... Ким треба бути, щоб так знущатися з людини? За що? І що дивно – в цьому стані, напівживий професор не втомлювався вражати нас своїми знаннями і талантами. Інший би розлютився, замкнувся. Але не Андрій Тихонович. Він лікар за покликанням. Діагност від Бога. Знання в медицині найглибші, енциклопедичні. І унікально різноманітні. Доктор Хаус, одним словом... Він розбирається в усьому – від онкології до психіатрії, від вірусології до імунології. У зоні адже як – тут тобі і туберкульоз, і сепсис, і пухлини, повний набір медичної енциклопедії. Наших можливостей, іноді, просто не вистачало. А він лікував усе! Схеми лікування... дивовижні, ми про такі комбінації препаратів не знаємо, але ефект стовідсотковий! Пам'ять? Знаєте, як ми розважалися? Будь-який препарат із фармацевтичного довідника називаю – він анотацію декламує до букви, і так – годинами! Ну, геній, так! Його в районі називали "Білим ангелом". Він тут людей рятував – важко перерахувати. До мене, не приховую, зверталися постійно з проханнями... Я йому описував, бувало, симптоматику, він призначав дослідження, аналізи, потім дивився результат, видавав діагноз і схему лікування. Повторюю: ефект завжди приголомшливий, діагностика – точніше не буває..."

У колонії переконані, що врятуватися від повної відмови нирок Андрію Слюсарчуку допомогли... кримінальні авторитети. Після того, як кілька впливових представників злочинного співтовариства на власному досвіді переконалися у лікарському таланті "Доктора Пі", з волі були надіслані необхідні йому дорогі препарати, оплачені зі злодійського "общака"...

"Виходить, він лікар?!"

Співробітники санчастини розповідають, що Слюсарчуку кілька разів довелося проявити себе навіть як хірург. Про це говорять неохоче і просять не називати імен – все-таки порушення режиму. А розповідають таке.

"Якось один зек вирішив звести рахунки з життям, ну і порізав собі руку добряче. Тягнуть у санчастину, бачимо – справи кепські. Кровоносні судини, м'язи, судини, сухожилля – все розрізане до кістки. І проблеми: по-перше, ми таких ран не зашивали ніколи, по-друге – він стільки крові втратив, що анестезію небезпечно робити, та й не дається він, кричить, щоб дали померти... Загалом, зек кричить, всі бігають, намагаються вирішити, що робити, це ж НП, автоматники товчуться, які зека притягли... І в якийсь момент він кричати перестав, ми не одразу увагу звернули в усьому цьому шумі. Я дивлюся – а Андрій Тихонович йому руку шиє, а той має усмішку для тебе. Кажу – ви що йому, анестезію зробили? Ні, відповідає, я його загіпнотизував, куди йому анестезію, не витримає... Зізнаюся – такого в житті не побачиш. Таке потужне знеболювання гіпнозом, а зашив як! Десять внутрішніх швів, десять зовнішніх, рівень просто блискучого хірурга... Іншим разом був апендицит у засудженого з важким перитонітом. Довелося терміново оперувати. І я раптом зрозумів, що ось працюємо ми, професор щось розповідає і на мене весь час дивиться, а руки – в рані! Наосліп працює! Це рівень, звичайно, унікальний... Я не розумію, як такого медика можна звинуватити у відсутності освіти, в убивствах. У голові не вкладається – кому, навіщо це знадобилося. Скільки він життів врятував би! Втім, і тут чимало встиг..."

Про лікарський талант Слюсарчука в зоні ходить чимало легенд. Які прямо підтверджують учасники тих подій. Скажімо, випадок із генералом із керівництва обласної пенітенціарної служби, який забажав побачити "Доктора Пі". Побачив. Слюсарчук, за відомими тільки йому зовнішніми ознаками, запідозрив у високопоставленого гостя важкий діагноз, про який тут же і повідомив. Генерал поблажливо посміхнувся, мовляв, аферист всюди аферист... Але незабаром поїхав до Києва – перевірити. Через пару тижнів аналізів і досліджень йому підтвердили діагноз. Слово у слово. І в клініці запитали, хто діагностував хворобу. "Доктор Пі..." "Але ж він у в'язниці! Як це – без аналізів, апаратури?"

Після цього високий чин кілька разів при свідках запитував: "Виходить, він лікар?" І ця фраза звучала скоріше як твердження, ніж як питання...

Тюрма дала відповідь

Володимир Каламбет, начальник колонії: "Я всяких за час своєї роботи тут бачив. І "статусних" ув'язнених, і відвертий непотріб. У цьому типі людей я розбираюся, вже повірте. І кажу зі стовідсотковою впевненістю: все, що писали про Андрія Тихоновича – це казки, фантазії. Професор Слюсарчук – не злочинець. Абсолютно точно. Такого інтелекту, глибини знань, таких дивовижних здібностей, такого лікарського таланту я не зустрічав. Я адже його вивчав, звичайно, після того, що про нього писали і показували по телевізору... ми переконалися швидко в тому, що гіпнолог він, скажімо, потужний! Я одразу з ним уклав негласну угоду – він не користується гіпнозом. З його здібностями міг би із зони вийти, хто знає... Він пообіцяв і слово своє стримав. З приводу медичної освіти: я не лікар, але у мене питання – як можна без спеціальних знань і професійних навичок творити такі дива в медицині? Причому мене вражало його прогнозування – він завжди говорив, ось, мовляв, почнете лікування, спочатку буде така-то картина, потім така, будете все правильно робити, буде такий-то ефект... І – в точку! При цьому нікому не відмовляв, жодного разу. Після того, що з ним зробили, зберегти людяність, напевно, неможливо... Але він не озлобився, навпаки. Його принцип – цінність людського життя і взагалі добро. Йому, бувало, з волі передавали продукти, речі. Але на другий день – немає у нього нічого! Все роздавав засудженим у лікарні. Я, чесно кажучи, кілька разів говорив йому, що не розумію такої щедрості... Собі-то хоч би що-небудь залишив! Це дивовижна, геніальна людина, яку потрібно оберігати..."

Так і вийшло. Андрія Слюсарчука в колонії не просто "утримували". Його там дійсно – берегли. У цьому замкнутому світі, з його жорстокими законами та умовами, відповідь на питання "Who is Mr. Slyusarchuk?" була знайдена досить швидко. Так, лікар. Так, унікальна пам'ять. Так, неймовірні інтелектуальні здібності. Так, людина-загадка, інопланетянин, геній...

Це відповідь, яку дала в'язниця.

Питання без відповідей

Але залишається ще багато питань. Тому що саме справа "Доктора Пі", що виявилася наскрізь фальшивою, може вважатися мало не головним маркером каліцтва правоохоронної і судової систем часів Януковича-Порошенка.

І не тільки їх. Хто і навіщо ініціював спецоперацію зі знищення людини, дивовижні таланти і здібності якої в іншій державі поставили б на служіння людям? Чому ЗМІ були настільки явно ангажовані в небаченому за масштабами медійному цькуванні? Чому виконавці – слідчі, прокурори, судді – були настільки палкими і переконаними в своїй невразливості, що "ліпили" справу проти Андрія Слюсарчука настільки брудно, грубо і нахабно, що врешті-решт замовний характер слідства і судового процесу змушені були визнати всі судові інстанції?

Чому за нитки, які розплутали б цей клубок, ніхто не смикає досі?

І суддя Дулебко, який засудив Слюсарчука, "вершить правосуддя" і до цього дня. Попри те, що проти нього порушено кримінальну справу за неправосудне рішення у "справі Доктора Пі". Прокурор Прокопов, який згодува судді Дулебку кострубатий фабрикат, затишно влаштувався під крилом Матіоса у військовій прокуратурі.

Під улюлюкання натовпу вони відправили невинну людину в "зону". Ймовірно, розраховуючи на те, що зі смертельних обіймів українського правосуддя "Доктор Пі" уже не вирветься. Вони явно недооцінили Андрія Слюсарчука, який примудрився вижити і перемогти.

Але ніхто не скаже тепер, скільки б життів врятував професор Андрій Слюсарчук за час, проведений у СІЗО і колонії.

І найгірше – ніхто не зможе оцінити або хоча б приблизно зрозуміти рівень особистої трагедії цієї людини.

Єгор Сонін, спеціально для OBOZREVATEL

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