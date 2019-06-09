"Взяти вас у список? Все чисто?" Зеленський влаштував нову гарячу перепалку з журналісткою

Президент України Володимир Зеленський вступив в суперечку з журналісткою в день з'їзду політичної сили "Слуга народу".

Інцидент стався "за лаштунками" і був опублікований на YouTube-каналі "Громадського ТБ Донбасу".

Достовірно невідомо, з ким спілкувався Зеленський. На кадрах чутно, як він назвав ім'я Христина. Ймовірно, перепалка сталася з журналісткою "Прямого", з яким у президента натягнуті відносини.

"Кристино, знаєте, про що я подумав? Може треба було вас взяти у список? Щоб ви відразу розуміли, що відбувається. Ви б контролювали мене", - сказав Зеленський.

"Я хочу контролювати владу. Влада змінюється, а ми працюємо журналістами..." - відповіла вона.

"Спасибі за вашу роботу. Але все чисто? Спасибі", - пожартував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно між Зеленським і журналісткою "Прямого" стався конфлікт під час його візиту до Львівської області через загибель шахтарів.

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