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/Суспільство

"Взяти вас у список? Все чисто?" Зеленський влаштував нову гарячу перепалку з журналісткою

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Президент України Володимир Зеленський вступив в суперечку з журналісткою в день з'їзду політичної сили "Слуга народу".

Інцидент стався "за лаштунками" і був опублікований на YouTube-каналі "Громадського ТБ Донбасу".

Достовірно невідомо, з ким спілкувався Зеленський. На кадрах чутно, як він назвав ім'я Христина. Ймовірно, перепалка сталася з журналісткою "Прямого", з яким у президента натягнуті відносини.

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"Кристино, знаєте, про що я подумав? Може треба було вас взяти у список? Щоб ви відразу розуміли, що відбувається. Ви б контролювали мене", - сказав Зеленський.

"Я хочу контролювати владу. Влада змінюється, а ми працюємо журналістами..." - відповіла вона.

"Спасибі за вашу роботу. Але все чисто? Спасибі", - пожартував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно між Зеленським і журналісткою "Прямого" стався конфлікт під час його візиту до Львівської області через загибель шахтарів.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Усьо чыста, ци рукы ничово нэ укралы - пока шо)))
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леня зе
леня зе
глуши порохоботок.
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