Взяли за мат: Климент розкрив скандальні подробиці затримання у Криму

Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент заявив, що його затримання відбулося з метою очорнити його ім'я перед поїздкою до українського політв'язня Павла Гриба.

Про це повідомляє "Крим.Реалії". Климент додав, що небезпека переслідування з боку російських силовиків у анексованому Криму зберігається, а справу проти нього не закрили.

"Мета — очорнити моє ім'я. Мовляв, подивіться, хто їздить до українців у в'язниці: злодій, який краде сам у себе, і церковник, який ходить по вулицях і матюкається на людей. Зараз адміністративна справа, яка висить наді мною, не закрита", — сказав він.

"Є заява про те, що я нецензурно висловлювався на ринку, цього свідка приводили до відділку поліції, він звичайний бездомний. Ми всі сміялися, коли він вийшов з відділення поліції і почав матюкатися", — розповів Климент.

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Він зазначив, що не виключає подальших дій російських силовиків.

"Небезпека мого переслідування зберігається. Я неспроможний передбачити, що вони вигадають далі, щоб знищити мене як архієрея Кримської єпархії у Криму. Якщо ми подивимося на справи українських політв'язнів, то побачимо, що спочатку в багатьох цих справах з'являється адміністративний протокол. За окремими справах, наприклад, у Андрія Захтея і Євгенія Панова, навіть аналогічний тому, який мали оформити на мене — нецензурна лексика в публічному місці", — сказав архієпископ.

Архієпископ Климент Крим.Реалії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 березня окупанти у Криму затримали, а потім відпустили архієпископа Климента.

За словами адвоката Миколи Полозова, російські силовики відпустили Климента без складання протоколу і висування звинувачень.

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