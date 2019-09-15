"Взяли в коло 30 осіб": побитий в Харкові підліток розповів, як все було

У центрі міста Харків, де днем ​​натовп чоловіків побив хлопця, який заступився за свою подругу, вважаючи його учасником "Маршу рівності", який проходив раніше днем, 15 вересня.

Повідомлення потерпілого опублікував Telegram-канал "Типовий Харків". Хлопець зазначає, що інцидент стався вже після всіх заходів, пов'язаних з маршем, і він до нього не має ніякого відношення.

"Ми з Юлею гуляли по парку Шевченка, як хтось підійшов і харкнув Юлі на волосся. Я за неї заступився, почав кричати, мовляв, якого х*я ти в*срав, герой. Так зніми капюшон і окуляри тоді. Мене взяли в коло осіб 30 і не випускали. Коли я з дівчиною проривався, мене відразу їб*нуло людини три, моментально розпорошили газ в очі. Я тікав хвилин п'ять і всі ці п'ять хвилин мене били", - розповідає він.

Потерпілий також звинуватив поліцію в бездіяльності, за його словами, правоохоронці бачили, що відбувається, але не допомогли йому. При цьому, хлопця повалили на землю і продовжували бити. Дісталося і жінці, яка випадкова проходила повз і допомогла потерпілому бігти, її вдарили кулаком по обличчю.

Дуже емоційне відео на те, що відбувалося, опублікувала і подруга Юлія, яку захищав хлопець. (Обережно, на відео присутня ненормативна лексика)

Як раніше повідомлявOBOZREVATEL, у Харкові, в неділю, 15 вересня, через "Марш рівності" перекрили площу Свободи, що викликало обурення у місцевих жителів.

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