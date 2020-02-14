"Взую туфлі на шпильках!" Чорновіл показала наслідки прориву в ДБР: фото

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол, якій зламали ногу під час затримання після проникнення на територію Державного бюро розслідувань, успішно перенесла операцію на коліні.

Про своє самопочуття активістка повідомила на сторінці в Facebook, показавши фото з лікарні (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні 3 години в операційній збирали моє коліно. Спасибі хірургу, вченому Євгену, постарався на славу. Все буде ок! Поставила собі завдання. Найважче – в травні бути вже на підборах. Одягну свої сині туфлі на шпильках, щоб не чути за спиною: "Так їй і треба". Легше – через три дні включитися в роботу з елементами розслідування і боротьби. У мене є чудові заготовки", – написала вона.

Чорновіл показала наслідки прориву в ДБР Facebook Тетяни Чорновол

Чорновіл показала наслідки прориву в ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, як Тетяна Чорновол перелізла через паркан ДБР із "колючкою". Тому Бюро почало попереднє розслідування за фактом можливого порушення ексдепутатом громадського порядку.

Чорновіл намагалася потрапити в ДБР через призначення колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова.

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