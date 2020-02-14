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14 лютого • оновлено в 19:45
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"Взую туфлі на шпильках!" Чорновіл показала наслідки прориву в ДБР: фото

1.2т
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Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол, якій зламали ногу під час затримання після проникнення на територію Державного бюро розслідувань, успішно перенесла операцію на коліні.

Про своє самопочуття активістка повідомила на сторінці в Facebook, показавши фото з лікарні (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Сьогодні 3 години в операційній збирали моє коліно. Спасибі хірургу, вченому Євгену, постарався на славу. Все буде ок! Поставила собі завдання. Найважче – в травні бути вже на підборах. Одягну свої сині туфлі на шпильках, щоб не чути за спиною: "Так їй і треба". Легше – через три дні включитися в роботу з елементами розслідування і боротьби. У мене є чудові заготовки", – написала вона.

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Чорновіл показала наслідки прориву в ДБР

Чорновіл показала наслідки прориву в ДБР

Facebook Тетяни Чорновол

Чорновіл показала наслідки прориву в ДБР

Чорновіл показала наслідки прориву в ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео, як Тетяна Чорновол перелізла через паркан ДБР із "колючкою". Тому Бюро почало попереднє розслідування за фактом можливого порушення ексдепутатом громадського порядку.

Чорновіл намагалася потрапити в ДБР через призначення колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
"У меня есть замечательные заготовки", – это она про ноги свои)))?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не останавливайся, Танюха! Заборов ещё много, xpeн с ними, с ногами!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Кристина Стефанова, ну уж нет! Ноги надо беречь. В следующий раз, лучше головой вниз).
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