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6 грудня • оновлено в 22:59
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"Вже готується до свят": у Раді поставили перші ялинки

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У Сесійній залі Верховної Ради України по обидва боки трибуни поставили перші ялинки.

Відповідне фото у своєму Facebook опублікував парламентский фотокорреспондент Ян Доброносов. "Рада вже готується до свят", – зазначив він.

На фото видно, як у порожній залі робітники встановлюють новорічні дерева. При цьому користувачі мережі не залишилися байдужі і прокоментували світлину. У деяких виникли асоціації з відомою обмовкою четвертого президента України Віктора Януковича, який на нараді протягом десяти секунд не зміг згадати слова "ялинка". "Йолкі? Асоціації навіюють невтішне для влади", – написали в коментарях.

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У Раді встановлюють перші ялинки

У Раді встановлюють перші ялинки

ФБ Яна Доброносова

Як повідомляв OBOZREVATEL, головну ж ялинку країни почали встановлювати у суботу, 30 листопада, на Софійській площі у Києві. На верхівці конструкції вже встановили традиційну зірку.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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