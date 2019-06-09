Вжарить до +35! Синоптик попередила про пекельну погоду в Україні

В Україні з понеділка, 10 червня і весь тиждень протримається сильна спека з максимальним значенням до +35 градусів.

Про це в Facebook повідомила народний синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що трохи прохолодніше буде в західних регіонах країни.

"Спека. Спека. Спека. Такий він, прогноз погоди на найближчий тиждень. Денна температура повітря складе + 30 + 35 градусів, в західних областях + 27 + 31 градус. Пожежна небезпека зросте також, особливо в посушливих місцях. Обережно!" – попередила вона.

При цьому Діденко додала, що разом зі спекою по країні пройдуть короткочасні дощі.

"Короткочасні дощі з грозами завтра, 10 червня, пройдуть в західній частині України, на Півночі, в Вінниччині та місцями на Харківщині. Не забуваємо, що при грозах можливі сильні зливи, шквали, град. На решті території сухо", – додала метеоролог.

У Києві 10 червня буде жарко, до +32, але можливо пройде грозовий дощ.

"Так що робіть запаси терпіння, льоду, вентиляторів, чистите кондиціонери, щоб не дихати мікробами, пийте багато води, панамки - дітям, собі - віяла і поспати в обід хвилин 15-20-ть, хоча б на клавіатурі", – додала Діденко.

Карта погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшу частину території України накриють грози, які будуть супроводжуватися градом і сильним вітром.

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