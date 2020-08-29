Ни одна армия и ни одно ветеранское движение, ни одно добровольческое объединение и ни одна частная военная кампания не может выиграть войну.

Это не драка, не "стенка на стенку". Это социум, в котором есть множество факторов. И как минимум, кто-то в этой войне должен уметь и договариваться (не с врагом), и заниматься логистикой, обеспечением. И давить.

Давить экономически - потому что не будет денег, не будет войны.

Давить дипломатически - потому что вместе с союзниками можно выиграть быстрее.

Давить психологически - Путина же блеф нередко выручает?

И так далее.

Почему некоторые люди решают, что один в поле воин - непонятно. Почему им кажется, что когда две трети страны отчаянно тормозит тех, кто пытается выиграть, то это пустяк - непонятно.

Вот если ты сидишь в окопе, а тебе мешают - ты просто разберешься физически, сдвинешь дурака с места, отмахнешься и продолжишь целиться в прицел. А на поле дипломатии, организации и так далее этих мешающих факторов миллионы. Это , черт их возьми, люди. Люди, которых мало за что можно любить, чаще всего - они тебя сбивают с толку своими беспорядочными решениями, хотелками, усталостью, ведомостью.

Работа с людьми - самая что ни на есть тяжелая. Она тяжелее, чем, может быть, стрелять из автомата. Потому что на фронте многие вещи понятнее, честнее и потому их проще осуществить. Видишь цель, осознаешь необходимость - бей.

Тем, кто за твоей спиной выполняет другие функции - так нельзя. Ты не выстрелишь в лоб русскому переговорщику в Минске, потому что тот уперся рогом. Ты не заставишь Германию тебе помогать, если у нее финансовые интересы с твоим врагом. Ты не вычистишь свои, внутриукраинские конюшни, за год или два. Или же тебе придется стать второй Беларусью. Или Сталиным. Или Северной Кореей. И говоря А - ты обязан быть последовательным. В Европе, в политике, в праве - есть правила, и они сложнее, чем на фронте.

Стоило бы подняться над ситуацией и оценить ее в общем, целом, учитывая все факторы.

И даже больше скажу. Не дай Бог очередное Дебальцево, или ДАП, или прорыв с севера - поднимутся все. И те, кто обвиняет. И те, кого обвиняют. Ибо это сильнее, чем личные обиды.

Хоть это успокаивает.