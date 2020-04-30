У Києві сусіди три роки цькують сім'ю: людям відключили воду і світло, вони – на межі виживання

Три роки родина киянки Інни Анісімової живе без світла і води.

Рідний ЖБК відключив їй комуналку нібито за борги. Щоправда, сама Інна вважає – так їй помстилися за те, що вона не погодилася сплачувати внески до фонду на завершення недобудови, яку колись закинула компанія Анатолія Войцеховського.

І навіть два тижні самоізоляції жінка змушена була провести в антисанітарних умовах – керівництво житлового кооперативу не пішло їй назустріч.

Що може чекати мешканців недобудованих споруд – докладніше про це читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Виставили ультиматум, відключили воду та світло

Багатоповерхівка за адресою Булгакова, 12А розташована на околиці Києва. Цей будинок свого часу зводили компанії скандального забудовника Войцеховського. Після нього у столиці лишилися десятки недобудованих об'єктів.

Інні Анісімовій "пощастило" купити квартиру саме в цій багатоповерхівці.

"Оскільки будинок не був введений в експлуатацію, у нас тут організувалася група, яка взялася доводити все до ладу. Створили фонд, куди треба було перераховувати кошти. Перший місяць здавали 30 тис. грн, потім – 18 тис., потім – 40 тис. Так щоразу платежі зростали. Погодьтеся, і для людини, яка має хорошу зарплату, це великі суми. Тим більше – далеко не все було виконано, що вони обіцяли. Тому я відмовилася оплачувати. Тоді мені виставили ультиматум – якщо не платиш у фонд, відключимо воду і світло. І у 2017 році так і зробили", – розповідає жінка.

"Оскільки будинок не був введений в експлуатацію, у нас тут організувалася група, яка взялася доводити все до ладу. Створили фонд, куди треба було перераховувати кошти. Перший місяць здавали 30 тис. грн, потім – 18 тис., потім – 40 тис. Так щоразу платежі зростали"

Будинок по вул. Булгакова, 12А OLX

За її словами, всі три роки вона з донькою змушена була поневірятися по найманих квартирах і кімнатах.

"Щоб нормально жити, мати можливість приготувати їжу, помитися, я мушу винаймати кімнату або однокімнатну квартиру. Коли термін оренди закінчується, повертаюсь у своє житло на Булгакова. Постійно ми носимо воду з бювету, навіть узимку. Але жити тут неможливо", – скаржиться Інна.

Вона подала позов, щоб змусити повернути собі воду та світло. Однак суд відмовив їй у цьому! Було ухвалено рішення, що ЖБК вчинив законно.

До ліфта не пустили

У лютому Інна вирушила шукати роботу до Іспанії, щоб і розрахуватися з боргами фонду. Однак і тут їй не пощастило.

"Я місяць шукала роботу, тільки влаштувалася на стажування, як оголосили карантин. І літаком довелося терміново повертатися до Києва. Оскільки мені треба було просидіти два тижні на самоізоляції, дочка ще до мого приїзду почала дзвонити у прокуратуру, в КМДА, просити, щоб хоч ці два тижні дали прожити в нормальних умовах. Але ніхто так і не допоміг, казали – чекайте", – нарікає Інна.

Коли вона повернулася додому, на жінку чекав сюрприз – ліфт відключили. А в холі її зустріли голова ЖБК Мирослава Мордас і деякі агресивно налаштовані мешканці. Один із них на відео заявив, що він сплатив 150 тисяч до фонду, а Інна ні, то чому він повинен пускати її в ліфт?

Непривітні сусіди Скрин відео

Сама ж голова ЖБК на відео заявила, що не дозволить Інні скористатися ліфтом, оскільки не дозволяють санітарні норми – адже після неї треба все обробити, а в ліфті це зробити неможливо. Щоправда, в розмові з OBOZREVATEL Мордас стверджувала, що в цей час ліфт просто зламався.

Під час дискусії у Facebook Мирослава Мордас також висловила свою позицію з приводу ліфта

Жінка лишилася у холі з валізами, оскільки підійматися треба було на 16 поверх. А поліція, що приїхала на виклик, змусила Інну іти нагору сходами.

Інні довелося підійматися на 16 поверх із валізами Скрин відео

Інні довелося підійматися на 16 поверх із валізами Скрин відео

Два тижні жінка на самоізоляції провела в нелюдських умовах – без води і світла.

Інна на самоізоляції без світла і води Скрин відео

Скрин відео

А тепер хочуть забрати квартиру?

Мирослава Мордас запевнила нас, що Інна не оплачувала комунальних послуг. "У неї борг 30 тисяч гривень", – зазначає вона.

Однак адвокатка Діана Дрижакова (яка взялася захищати Інну безкоштовно) запевняє, що заборгованості у неї немає.

"Ніякої заборгованості з комуналки у неї немає, та й відключати мешканця за законом можуть тільки за борг від 80 тисяч гривень. Вона просто під час карантину здійснила оплату і води, і світла", – каже вона.

"Інна останнім рейсом із Малаги прилетіла до Києва, здала в аеропорту тест. А коли приїхала додому, то при вході до квартири мешканці ЖБК на чолі з головою Мирославою Мордас відключили ліфт і не давали їй потрапити в оселю. Були подані заяви в поліцію, Офіс прокурора, але тільки рішенням суду відкрили кримінальну справу у Святошинському управлінні. Сім'я із відчаю вийшла з акцією протесту під київську мерію. Але реакції жодної", – додає Дрижакова.

Також, за словами адвокатки, керівництво ЖБК не йде назустріч, не реагує на її запити. І навіть не відповідає на телефонні дзвінки.

Водночас навіть депутат фракції "СН" Михайло Кириченко звертався в поліцію та Офіс прокурора з офіційним листом у цій справі, де зазначено, що керівництво ЖБК змушує мешканців під загрозою відключення внутрішньобудинкових комунікацій підписувати договір, де зазначено, що ЖБК бере на себе обов'язки забудовника (хоча будинок давно добудовано).

Депутатське звернення

Депутатське звернення

А в іншому листі, вже першого заступника фракції "СН" Олександра Корнієнка на адресу глави Нацполіції та Офісу президента, йдеться про те, що глава ЖБК Мордас розпочала збір коштів на свою банківську картку з метою добудови тепломереж. Однак після збору 10 млн грн жодних робіт не було проведено. Тим, хто не здає гроші, погрожують відключенням комунікацій.

Звернення депутата до Генпрокурора та голови Нацполіції

Звернення депутата до Генпрокурора та голови Нацполіції

Звернення депутата до Генпрокурора та голови Нацполіції

Більше того – за словами Дрижакової, Мордас подала позов до суду щодо позбавлення права власності на квартиру Анісімової. "У суді нас навіть ніхто не чекав, ми дізналися про нього з реєстру", – каже адвокатка.

"Ми її попереджали"

Мирослава Мордас стверджує, що діє за законом.

"Коли забудовник залишив об'єкт, ми організували ініціативну групу. Тоді будинок не мав жодних мереж. Ми вирішили на зборах, що будемо добудовувати все самі. Мешканці скинулися і поставили тепловий пункт. Сьогодні розроблені всі проєкти, які потрібні для введення будинку в експлуатацію. Ми відвели земельну ділянку під будинком. У нас є постійна каналізація, теплопостачання, електрика", – перераховує Мордас.

Так, вона запевняє, що Інну попереджали про борги, зокрема й за комуналку.

"А в договорі прописано – тих, хто не платить за послуги, відключаємо", – наголошує голова ЖБК.

Судячи із цієї ситуації, у власників квартир у будинках, які зводив Войцеховський, виникають великі проблеми. І ще не раз спалахуватимуть конфлікти між мешканцями. Єдиний вихід – сідати за стіл переговорів.

Проблеми закладені ще забудовником. Але вирішувати їх саме мешканцям.

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