Вы, кто проголосовал "лишь бы не Порошенко" – лишили нас не только самого Порошенко

Олена Кудренко Суспільство 05:28, 4.06.2020

Вынесу это в отдельный пост, потому что надоело.

Вы, кто проголосовал "лишь бы не Порошенко" – лишили нас не только Порошенко. Вы лишили нас Турчинова. Полторака. Гонтаревой. Вы лишили нас Супрун. Вы лишили нас инвестиций и нормального наполненного бюджета. Вы лишили нас гарантий и уважения на международном арене. Лишили безопасности. Вы оставили пенсионеров без индексации пенсий, а школы - без дальнейшего финансирования.

И если бы дело было только в Порошенко – то понятно, большего же "горя" в Украине не было, да? Но вы обрушили наши стены, и сегодня они рушатся под самый фундамент. И не говорите, что построите лучше. Тот фундамент еще неизвестно на ком из нас держится.

Можете топать ногами. У меня нет другого мнения.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Не тільки миші зерно з'їли: в МВС викрили нову схему в Держрезерві

У мережі вказали на несподіваний "російський слід" у протестах у США

В Україні за порушення швидкості хочуть позбавляти прав: у МВС анонсували новий закон

"Геть з України!" В окупованому Донецьку зважилися на сміливу акцію

Зеленський показав, як попив "круту" каву в Хмельницькому