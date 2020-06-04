Вынесу это в отдельный пост, потому что надоело.

Вы, кто проголосовал "лишь бы не Порошенко" – лишили нас не только Порошенко. Вы лишили нас Турчинова. Полторака. Гонтаревой. Вы лишили нас Супрун. Вы лишили нас инвестиций и нормального наполненного бюджета. Вы лишили нас гарантий и уважения на международном арене. Лишили безопасности. Вы оставили пенсионеров без индексации пенсий, а школы - без дальнейшего финансирования.

И если бы дело было только в Порошенко – то понятно, большего же "горя" в Украине не было, да? Но вы обрушили наши стены, и сегодня они рушатся под самый фундамент. И не говорите, что построите лучше. Тот фундамент еще неизвестно на ком из нас держится.

Можете топать ногами. У меня нет другого мнения.