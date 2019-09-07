Сльози, обійми і гордість: як зустріли в'язнів Кремля в Україні

Українські в'язні Кремля, яких звільнили внаслідок обміну полоненими, вже вдома.
З'явилися перші фото з аеропорту "Бориспіль" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
По черзі колишні військовополонені моряки і політв'язні зійшли по трапу. Першим їх зустрів президент Володимир Зеленський і родичі.
Сенцов повернувся додому
Сенцов повернувся додому
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Сенцов повернувся додому
Гриб повернувся в Україну
Кольченко повернувся в Україну
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
Українці повернулися з російського полону
#ВОЛЯ! pic.twitter.com/nBQB6segMN— #Petrenko Andryi (@Petrenko_Andryi) 7 сентября 2019 г.
Як писав OBOZREVATEL, з російського полону в Україну повернулися 24 захоплених біля Керченської протоки моряка і ще 11 політв'язнів Кремля: ексклюзивний список.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".