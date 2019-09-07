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8 вересня • оновлено в 11:07
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Сльози, обійми і гордість: як зустріли в'язнів Кремля в Україні

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Українські в'язні Кремля, яких звільнили внаслідок обміну полоненими, вже вдома.

З'явилися перші фото з аеропорту "Бориспіль" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

По черзі колишні військовополонені моряки і політв'язні зійшли по трапу. Першим їх зустрів президент Володимир Зеленський і родичі.

Новини
Обмін полоненими між Києвом і Москвою: всі подробиці онлайн
Сльози, обійми і гордість: як зустріли в'язнів Кремля в Україні
Сльози, обійми і гордість: як зустріли в'язнів Кремля в Україні
Сльози, обійми і гордість: як зустріли в'язнів Кремля в Україні
Сльози, обійми і гордість: як зустріли в'язнів Кремля в Україні
Сльози, обійми і гордість: як зустріли в'язнів Кремля в Україні
Сльози, обійми і гордість: як зустріли в'язнів Кремля в Україні
Сенцов повернувся додому

Сенцов повернувся додому

Сенцов повернувся додому

Сенцов повернувся додому

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Сенцов повернувся додому

Сенцов повернувся додому

Гриб повернувся в Україну

Гриб повернувся в Україну

Кольченко повернувся в Україну

Кольченко повернувся в Україну

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Як писав OBOZREVATEL, з російського полону в Україну повернулися 24 захоплених біля Керченської протоки моряка і ще 11 політв'язнів Кремля: ексклюзивний список.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
У украинцев,какое-то странное понятие о героизме, на мине подорвался-герой, в плен сдался-герой, мирное население убивать, тоже героизм! Скоро вся Украина будет состоять из одних героев! Слава Украине!!!
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Гражданин ЕС, Как там говорил Бургомистр из "Того самого Мюнхаузен"? “Я каждый день прихожу сюда к 8-ми на работу, не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом, все-же есть". Так и с жизнью на Украине, видимо :)
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Шароварники - вечные терпилы. Как стыдно быть вукраинцем.
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Инкогнито Alex
Инкогнито Alex
Клим Чугункин, а громадянином РосПедерації бути не соромно? Данину чеченцям за 2019 рік виплатили повністю? Давно свої будинки з мирним населення не підривали? Давно своїх громадян, "звільнюючи" із заручників не знищували? Чи вибори Пуйла не скоро?
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Лера Лера
Лера Лера
Клим Чугункин, тебе стыдно, вали отсюда. Воздух свежее будет.
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Shevchuk Yanina
Shevchuk Yanina
СУПЕР! Огромная благодарность Президенту, его команде и всем не равнодушным людям! Слава Украине - Героям Слава!
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