Сльози, обійми і гордість: як зустріли в'язнів Кремля в Україні

Українські в'язні Кремля, яких звільнили внаслідок обміну полоненими, вже вдома.

З'явилися перші фото з аеропорту "Бориспіль" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

По черзі колишні військовополонені моряки і політв'язні зійшли по трапу. Першим їх зустрів президент Володимир Зеленський і родичі.

Сенцов повернувся додому

Сенцов повернувся додому

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Сенцов повернувся додому

Гриб повернувся в Україну

Кольченко повернувся в Україну

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Українці повернулися з російського полону

Як писав OBOZREVATEL, з російського полону в Україну повернулися 24 захоплених біля Керченської протоки моряка і ще 11 політв'язнів Кремля: ексклюзивний список.

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