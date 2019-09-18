В'ятровича раптово звільнили: "слуга народу" злив інсайд

Директора Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович лишився без своєї посади. Сталося це в середу, 18 вересня.

"Товариші, маленький інсайд. Щойно звільнений В'ятрович", – написав на своїй сторінці в Facebook нардеп від "Слуги народу" Макс Бужанський.

Володимир В'ятрович звільнений

У травні 2007 – січні 2008 року В'ятрович був представником Українського інституту національної пам'яті у Львівській області.

У 2008 році – науковий консультант міжнародного проекту "Україна пам'ятає, світ визнає", присвяченого популяризації та міжнародному лобіювання визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом.

У січні - жовтні 2008 року – начальник архівного відділу Українського інституту національної пам'яті, радник з науково-дослідної роботи глави Служби безпеки України (СБУ).

З жовтня 2008 по березень 2010 року – директор галузевого державного архіву СБУ в Києві.

З жовтня 2009 року – член наглядової ради Національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького".

З березня 2008 року – голова вченої ради "Центру досліджень визвольного руху".

У 2010-2011 роках працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету.

У березні 2014 року призначений директором Українського інституту національної пам'яті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України від президентської партії "Слуга народу" Ірина Верещук назвала директора Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича винуватцем всіх історичних суперечок між Україною і Польщею в останні роки.

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