В'ятрович запропонував визнати Тризуб єдиним та унікальним гербом в Україні

Тризуб, який більшість українців сприймають за Герб України, не потребує жодних змін та доповнень, тому законотворці мають актуалізувати зміни до Конституції, щоб залишити його єдиним та унікальним гербом в країні.

Про це OBOZREVATEL сказав історик Володимир В'ятрович, коментуючи дискусію навколо конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба, яка розгорнулася у суспільстві останніми днями.

"Великий герб не буде сприйнятий більшістю населення, бо українці сприймають Тризуб за великий герб, який не потребує ніяких доповнень. До цього слід прислухатися. А законотворцям краще подумати, яким чином актуалізувати зміни до Конституції так, щоб залишити єдиний, унікальний і надзвичайно гарний герб, який маємо тепер – Тризуб. Він не потребує ніяких доповнень і змін", – сказав В'ятрович.

За його словами, конкурс на великий герб відбувся поспіхом протягом останніх 2-3 місяців і показав, що великий герб не буде сприйнятий більшістю населення.

"З історичної точки зору, великий герб – елемент або монархічної держави або по сучасному, федеративної. Він мав складатися з гербів окремих земель. Україна не є федеративною державою і не є монархічною, тому потреби у великому гербу немає", – запевнив історик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, результати конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба оголосили 19 листопада. Його провело Державне агентство України з питань мистецтв і художньої освіти.