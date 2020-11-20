В'ятрович запропонував визнати Тризуб єдиним та унікальним гербом в Україні
В Укарїні завершився конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба
Більша частина українського суспільства розкритикувала варіант переможця
Історик Володимир В'ятрович пояснив критику суспільства і розповів про важливість Тризубу
Тризуб, який більшість українців сприймають за Герб України, не потребує жодних змін та доповнень, тому законотворці мають актуалізувати зміни до Конституції, щоб залишити його єдиним та унікальним гербом в країні.
Про це OBOZREVATEL сказав історик Володимир В'ятрович, коментуючи дискусію навколо конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба, яка розгорнулася у суспільстві останніми днями.
"Великий герб не буде сприйнятий більшістю населення, бо українці сприймають Тризуб за великий герб, який не потребує ніяких доповнень. До цього слід прислухатися. А законотворцям краще подумати, яким чином актуалізувати зміни до Конституції так, щоб залишити єдиний, унікальний і надзвичайно гарний герб, який маємо тепер – Тризуб. Він не потребує ніяких доповнень і змін", – сказав В'ятрович.
За його словами, конкурс на великий герб відбувся поспіхом протягом останніх 2-3 місяців і показав, що великий герб не буде сприйнятий більшістю населення.
"З історичної точки зору, великий герб – елемент або монархічної держави або по сучасному, федеративної. Він мав складатися з гербів окремих земель. Україна не є федеративною державою і не є монархічною, тому потреби у великому гербу немає", – запевнив історик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, результати конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба оголосили 19 листопада. Його провело Державне агентство України з питань мистецтв і художньої освіти.
Переможця серед 112 робіт визначали фахівці з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства.
Першу премію отримав проєкт Олексія Кохана. Ескіз-переможець містить обов'язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і Знака Княжої Держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.