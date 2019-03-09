В'ятрович висловився про скасування вихідних на травневі свята в Україні

В Україні необхідно зберегти вихідний день 1 травня, проте робити вихідним вдень 2 травня недоцільно.

Таку думку висловив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю виданню "Факти". За його словами, "по 2 травня немає жодного пояснення, що це за день, чому його треба святкувати".

В'ятрович вважає міфом, що на 1 травня українці садять картоплю: "Це вже трошки пізно для картоплі на більшості території України. 1-2 травня використовувалося для різних свят і відпочинку, але говорити про історичну основу святкування 2 травня не доводиться".

Історик також прокоментував доцільність перенесення Дня праці на іншу дату.

"Власне, в минулому році вже відбулося певне переформатування цього свята. До того Першотравень був Міжнародним днем солідарності трудящих – назва, яку ми успадкували від Радянського Союзу. Тепер же мова йде про День праці – за аналогами з іншими країнами, в першу чергу – Західної Європи і Північної Америки. І зараз, думаю, якщо склалася така традиція, є День праці, то вже немає доцільності переносити це свято на іншу дату", – зазначив В'ятрович.

Володимир В'ятрович 2000.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович закликав скасувати вихідний день 8 березня.

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