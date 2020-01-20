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20 січня • оновлено в 15:50
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В'ятрович викрив Зеленського в незнанні історії

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Народний депутат України від партії "Європейська солідарність", ексглава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що президент України Володимир Зеленський "не бажає будувати державну ідеологію на основі української історії".

"Ця позиція – продовження неодноразових заяв президента, які свідчать про його незнання історії України", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи думку з приводу перейменування вулиць на честь націоналістів, висловлену Зеленським в інтерв'ю ізраїльському виданню.

"Якщо він не знає української історії, він міг би при нагоді поцікавитися історією Ізраїлю. Зокрема, тим, що в Ізраїлі дуже багато уваги приділяють і багато почестей на державному рівні надають саме тим людям, які сприяли створенню держави Ізраїль. Тобто тим, кого називають націоналістами", – підкреслив історик.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

На його думку, "бажання об'єднати всіх і вся в Україні, звичайно, є благородним, але треба розуміти, що, на жаль, є частина населення, яка в принципі не бачить себе громадянами України і в принципі не хоче, щоб українська держава як така існувала".

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"Я далеко не впевнений, що це та категорія людей, з якою ми повинні об'єднуватися", – підкреслив В'ятрович. "Важливий не сам факт об'єднання, а об'єднання навколо чого і заради чого", – додав він.

За словами історика, "як президент України, Зеленський повинен говорити про об'єднання навколо ідеї побудови сильної європейської демократичної держави, а не об'єднання заради об'єднання".

"Те, що президент говорив в своєму новорічному посланні про об'єднання на рівні шпротів і олів'є, легко здійснити людям, у яких загальні фізіологічні потреби, але навряд чи це об'єднання буде достатнім для того, щоб побудувати нормальну сильну демократичну країну", – резюмував В'ятрович.

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Як писав OBOZREVATEL, в недавньому інтерв'ю ізраїльському виданню Times of Israel Володимир Зеленський сказав: "Це стосується не тільки вулиць, а й пам'ятників. Питання в тому, як люди з різною історією, з різними поглядами можуть жити разом на практиці. Давайте знайдемо тих людей, чиї імена не викликають суперечностей в нашому сьогоденні і майбутньому".

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Володимир Зеленський Володимир В'ятрович
Місце
Україна
Теги
Історія Історія України
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Журба Валентина
Журба Валентина
Хорошо, что В.Вятрович, хотя бы "в свинячий голос" задался этим вопросом, на своем посту он больше занимался самопиаром, а не национальным единством....
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Коскин Александр
Коскин Александр
Ганьба націоналістам і україні.
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