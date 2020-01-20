В'ятрович викрив Зеленського в незнанні історії

Народний депутат України від партії "Європейська солідарність", ексглава Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що президент України Володимир Зеленський "не бажає будувати державну ідеологію на основі української історії".

"Ця позиція – продовження неодноразових заяв президента, які свідчать про його незнання історії України", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи думку з приводу перейменування вулиць на честь націоналістів, висловлену Зеленським в інтерв'ю ізраїльському виданню.

"Якщо він не знає української історії, він міг би при нагоді поцікавитися історією Ізраїлю. Зокрема, тим, що в Ізраїлі дуже багато уваги приділяють і багато почестей на державному рівні надають саме тим людям, які сприяли створенню держави Ізраїль. Тобто тим, кого називають націоналістами", – підкреслив історик.

Володимир Зеленський

На його думку, "бажання об'єднати всіх і вся в Україні, звичайно, є благородним, але треба розуміти, що, на жаль, є частина населення, яка в принципі не бачить себе громадянами України і в принципі не хоче, щоб українська держава як така існувала".

"Я далеко не впевнений, що це та категорія людей, з якою ми повинні об'єднуватися", – підкреслив В'ятрович. "Важливий не сам факт об'єднання, а об'єднання навколо чого і заради чого", – додав він.

За словами історика, "як президент України, Зеленський повинен говорити про об'єднання навколо ідеї побудови сильної європейської демократичної держави, а не об'єднання заради об'єднання".

"Те, що президент говорив в своєму новорічному посланні про об'єднання на рівні шпротів і олів'є, легко здійснити людям, у яких загальні фізіологічні потреби, але навряд чи це об'єднання буде достатнім для того, щоб побудувати нормальну сильну демократичну країну", – резюмував В'ятрович.

Як писав OBOZREVATEL, в недавньому інтерв'ю ізраїльському виданню Times of Israel Володимир Зеленський сказав: "Це стосується не тільки вулиць, а й пам'ятників. Питання в тому, як люди з різною історією, з різними поглядами можуть жити разом на практиці. Давайте знайдемо тих людей, чиї імена не викликають суперечностей в нашому сьогоденні і майбутньому".

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