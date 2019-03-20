В'ятрович розповів, як історію України звільнять від російських міфів

Україна у процесі позбавлення спадщини Росії перегляне історію Дніпра, Одеси та інших міст, які, як офіційно заведено вважати, були засновані за часів Російської імперії.

Як відбуватиметься деколонізація історії України, розповів у ефірі ObozTV директор Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Володимир В'ятрович. За його твердженням, великі міста півдня України на сотні років старші, ніж написано в підручниках історії.

"Міста на півдні України та їхнє нинішнє датування прив'язується до їхнього приєднання до Російської імперії. Більшість із них датується кінцем 18 століття, хоча вони мають глибшу історію", — пояснив В'ятрович.

За словами історика, найяскравіший приклад — це Одеса, якій "вкоротили вік удвічі".

"Треба говорити про 600-річчя Одеси. Місто Дніпро має історію глибше на кілька сотень років, ніж історія Катеринослава, від якого зараз починають відлік. Ще глибшу історію має Севастополь — тут можна дійти до античності. Також йдеться про Сімферополь, Павлоград, Херсон, Первомайськ та інші міста", — перерахував він.

"Список не остаточний. Ми запрошуємо істориків і фахівців, щоб поповнити його", — заявив В'ятрович.

Глава УІНП наголосив, що слідом за переглядом історії "повинні йти політичні рішення, які закріплюватимуть нові дати заснування цих міст, спираючись на історичні дослідження".

Історик наголосив на необхідності "позбавлення імперської спадщини, яке використовується для російського імперського впливу на Україну".

"Ми бачимо, як не тільки радянська історія, а й історія часів Російської імперії використовується Росією для виправдання своїх претензій до України, для виправдання своєї агресії. Згадаймо історію кількарічної давнини про "Новоросію", про те, що південь і схід України завжди були російськими", — заявив директор УІНП.

"Аргументами в цій дискусії використовувалися топоніми, пов'язані з Російською імперією, пам'ятники, які там стояли. Використовувалася переписана історія цих регіонів, коли йшлося про те, що ті чи інші населені пункти і міста там з'являлися тільки після приходу Російської імперії. Насправді це один з російських міфів, який був підхоплений радянською владою, і зараз знову підхоплюється сучасною російською владою", — додав він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

Повну версію інтерв'ю дивіться 20 березня о 16:30 на ObozTV.

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