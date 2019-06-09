ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

В&#39;ячеслав Ліхачов
В'ячеслав Ліхачов
Історик, громадський діяч, політолог, керівник Групи моніторингу прав національних меншинВсі статті автора

"Нападение" на харьковский офис Украинского еврейского комитета, которого не было

1.2тЧитати матеріал російською

В любви к Национальному корпусу меня ж никто не обвинит, я полагаю? Билецкий мне отнюдь не друг, но истина дороже. Поскольку в СМИ с легкой руки фейсбук-ньюсмейкера Эдуарда Исааковича Долинского (см. скрин) уже расходятся новости о нападении Нацкорпуса на харьковский офис Украинского еврейского комитета (и израильское консульство заодно), я позволю себе слегка прокомментировать.

"Нападение" на харьковский офис Украинского еврейского комитета, которого не было

Facebook Вячеслава Лихачева

"Нападение" на харьковский офис Украинского еврейского комитета, которого не было

Facebook Вячеслава Лихачева

"Нападение" на харьковский офис Украинского еврейского комитета, которого не было

Facebook Вячеслава Лихачева

"Нападение" на харьковский офис Украинского еврейского комитета, которого не было

Facebook Вячеслава Лихачева

Впрочем, речь идет о не совсем свежей новости - "нападение" имело место почти две недели назад. Почему Долинский написал 3 июня о нападении на (якобы) харьковский офис организации, в которой он директорствует? Полагаю потому, что только 3 июня Александр Борисович Фельдман, бизнесмен, депутат и по совместительству - директор оного еврейского комитета, определился с линией публичного поведения по поводу происходящего. В частности, он рассказал, что обратился к президенту Украины с письмом, в котором утверждает, что Нацкорпус требует с него миллион долларов.

Из харьковских новостей можно узнать, что 23 мая предприниматели с Барабашово собрались на митинг перед зданием полиции, требуя расследования многочисленных нападений, происходящих в последнее время. Непосредственным поводом послужило то, что двумя днями ранее, 21 мая, одному из предпринимателей "титушки" проломили голову. (Нападение не первое - 5 мая кастетами избили еще одного активиста инициативной группы предпринимателей рынка. Да и пикеты по поводу беспредела на рынке имели место и ранее -- напр., 9 апреля.) Плакаты и выступления красноречиво свидетельствуют, что митингующие протестовали именно против безнаказанности нападений на предпринимателей и их имущество. Представители Нацкорпуса участвовали в мероприятии, но явно не доминировали на нем -- вот, посмотрите фото не от Долинского, как выглядел протест. Потом митинг переместился к офису концерна АВЭК, владеющего большей частью рынка. Во дворе здания действительно жгли фаера, и на крылечке офиса написали "Фельдман - вор". Есть ли у протестующих достаточно оснований, чтобы утверждать, что за насилием стоит президент АВЭК Александр Фельдман, или нет - судить не берусь, но они в этом убеждены. Сам Фельдман утверждает, что это как раз против него идет рейдерская атака, и Нацкорпус играет в ней важную роль. От Нацкорпуса, тем более в Харькове, ожидать всего можно. Но, снова-таки, воздержусь от оценочного суждения относительно того, насколько правдоподобными выглядят обвинения Фельдмана. Мне важнее подчеркнуть другое.

Никакого "нападения" на харьковский офис Украинского еврейского комитета (организации, деятельность которой в последние пять лет сводится к постам ее директора в фейсбуке) не было. О том, что владелец Барабашово иногда вспоминает, что он - номинальный президент оного Комитета, я полагаю, никто из митингующих не знал, а если и догадывался -- то явно не это послужило поводом для граффити на крыльце. Негативные чувства, адресованные Фельдману, были связаны исключительно с экономической (и, по мнению участников протестов, криминальной) стороной его многогранной личности. Фаера во дворе офиса зажигали и крылечко расписывали действительно сторонники Нацкорпуса. Но они не были инициаторами протеста и явно не играли в нем ведущую роль. Да и по словам самого Фельдмана, их мотивация -- сугубо коммерческая, не идеологическая. Я стараюсь отслеживать антифельдмановские материалы от Нацкорпуса, и ничего антисемитского мне не попадалось (я отдаю себе отчет, что мог что-то пропустить).

В общем, исходя из имеющейся информации, в мониторинг антисемитизма мне по этому поводу помещать пока что нечего.

Возвращаясь к тексту сообщения Долинского. На самом деле, Израильский культурный центр и офис консула находятся не в том же здании, а рядом. Впрочем, и об этом протестующие не имели шанса догадаться; никакой вывески, информирующей о расположении этих организаций, снаружи нет.

Ну, и далее по тексту, по мелочи. Понятно, что "Азов" - не батальон. Батальоном он был месяца кажется четыре. Но это, пожалуй, действительно не так уж и важно. А вот называть политическую партию "подразделением батальона" все-таки некорректно уж совсем.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
В&#39;ячеслав ЛіхачовВ'ячеслав Ліхачов
Місце
УкраїнаХарків
Джерело
Джерело:Facebook Вячеслава Лихачева
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
9
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Журба Валентина
Журба Валентина
"Фельдман - вор".- это крутой антисемитизм!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Чан Джеки
Чан Джеки
ЕВГЕИ ЕВГЕИ ВЕЗДЕ ОДНИ ЕВГЕИ.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel