В любви к Национальному корпусу меня ж никто не обвинит, я полагаю? Билецкий мне отнюдь не друг, но истина дороже. Поскольку в СМИ с легкой руки фейсбук-ньюсмейкера Эдуарда Исааковича Долинского (см. скрин) уже расходятся новости о нападении Нацкорпуса на харьковский офис Украинского еврейского комитета (и израильское консульство заодно), я позволю себе слегка прокомментировать.

Facebook Вячеслава Лихачева

Facebook Вячеслава Лихачева

Facebook Вячеслава Лихачева

Facebook Вячеслава Лихачева

Впрочем, речь идет о не совсем свежей новости - "нападение" имело место почти две недели назад. Почему Долинский написал 3 июня о нападении на (якобы) харьковский офис организации, в которой он директорствует? Полагаю потому, что только 3 июня Александр Борисович Фельдман, бизнесмен, депутат и по совместительству - директор оного еврейского комитета, определился с линией публичного поведения по поводу происходящего. В частности, он рассказал, что обратился к президенту Украины с письмом, в котором утверждает, что Нацкорпус требует с него миллион долларов.

Из харьковских новостей можно узнать, что 23 мая предприниматели с Барабашово собрались на митинг перед зданием полиции, требуя расследования многочисленных нападений, происходящих в последнее время. Непосредственным поводом послужило то, что двумя днями ранее, 21 мая, одному из предпринимателей "титушки" проломили голову. (Нападение не первое - 5 мая кастетами избили еще одного активиста инициативной группы предпринимателей рынка. Да и пикеты по поводу беспредела на рынке имели место и ранее -- напр., 9 апреля.) Плакаты и выступления красноречиво свидетельствуют, что митингующие протестовали именно против безнаказанности нападений на предпринимателей и их имущество. Представители Нацкорпуса участвовали в мероприятии, но явно не доминировали на нем -- вот, посмотрите фото не от Долинского, как выглядел протест. Потом митинг переместился к офису концерна АВЭК, владеющего большей частью рынка. Во дворе здания действительно жгли фаера, и на крылечке офиса написали "Фельдман - вор". Есть ли у протестующих достаточно оснований, чтобы утверждать, что за насилием стоит президент АВЭК Александр Фельдман, или нет - судить не берусь, но они в этом убеждены. Сам Фельдман утверждает, что это как раз против него идет рейдерская атака, и Нацкорпус играет в ней важную роль. От Нацкорпуса, тем более в Харькове, ожидать всего можно. Но, снова-таки, воздержусь от оценочного суждения относительно того, насколько правдоподобными выглядят обвинения Фельдмана. Мне важнее подчеркнуть другое.

Никакого "нападения" на харьковский офис Украинского еврейского комитета (организации, деятельность которой в последние пять лет сводится к постам ее директора в фейсбуке) не было. О том, что владелец Барабашово иногда вспоминает, что он - номинальный президент оного Комитета, я полагаю, никто из митингующих не знал, а если и догадывался -- то явно не это послужило поводом для граффити на крыльце. Негативные чувства, адресованные Фельдману, были связаны исключительно с экономической (и, по мнению участников протестов, криминальной) стороной его многогранной личности. Фаера во дворе офиса зажигали и крылечко расписывали действительно сторонники Нацкорпуса. Но они не были инициаторами протеста и явно не играли в нем ведущую роль. Да и по словам самого Фельдмана, их мотивация -- сугубо коммерческая, не идеологическая. Я стараюсь отслеживать антифельдмановские материалы от Нацкорпуса, и ничего антисемитского мне не попадалось (я отдаю себе отчет, что мог что-то пропустить).

В общем, исходя из имеющейся информации, в мониторинг антисемитизма мне по этому поводу помещать пока что нечего.

Возвращаясь к тексту сообщения Долинского. На самом деле, Израильский культурный центр и офис консула находятся не в том же здании, а рядом. Впрочем, и об этом протестующие не имели шанса догадаться; никакой вывески, информирующей о расположении этих организаций, снаружи нет.

Ну, и далее по тексту, по мелочи. Понятно, что "Азов" - не батальон. Батальоном он был месяца кажется четыре. Но это, пожалуй, действительно не так уж и важно. А вот называть политическую партию "подразделением батальона" все-таки некорректно уж совсем.

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