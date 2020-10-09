ВВС України передали модернізований МіГ-29. Фото винищувача

Військово-повітряні сили України отримали ще один модернізований винищувач МіГ-29МУ1, який є основним бойовим літаком ВВС.

Його напередодні Дня захисника України передав Львівський державний авіаційно-ремонтний завод, повідомляється на сайті Укроборонпрому "(щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

На МіГ встановили обладнання і системи українських виробників замість радянських, що поліпшило тактико-технічні характеристики.

Директор заводу Дмитро Матрунчик зазначив, що підприємство також почало випробувальні польоти ще одного модернізованого літака МіГ-29МУ1.

Крім того, він нагадав, що в липні однієї з авіаційних бригад був переданий винищувач МіГ-29 з капітально відремонтованим двигуном і новою авіонікою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні випробували тактичні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2, які надійшли на озброєння ЗСУ.