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Введення обов'язкового ЗНО з математики: стало відомо, що думають українці

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В Україні новина про запровадження обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання з математики для випускників викликала бурхливу реакцію.

OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, чи згодні вони з нововведенням, чи все ж це погана ідея.

Велика частина опитаних, 44%, підтримує західну систему освіти, де кожен вирішує, які предмети йому потрібно здавати для вступу до Вищого навчального закладу.

На противагу цієї думки 28% респондентів згодні з нововведенням, аргументуючи свою позицію тим, що математика - важливий предмет, який повинен бути обов'язковим для випускників.

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У свою чергу, 15% взагалі не розуміють, навіщо в Україні потрібно ЗНО. Ця частина опитаних дотримується думки, що зі звичайними іспитами було простіше.

І лише 11% вважають, що обов'язкова здача математики є гарною ідеєю. Однак респонденти впевнені, що гуманітаріям доведеться важко. Всього в опитуванні брали участь 5108 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що майже половина випускників не змогла скоротити дріб на ЗНО з математики.

Читайте всі новини по темі "опитування Обозревателя" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
опитування ОбозревателяОсвіта в Україні
Місце
Україна
Об'єкти
ЗНОматематика
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