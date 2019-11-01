"Вважають всіх д*білами?!" Цимбалюк розгромив брехню Росії про війну на Донбасі

Український журналіст Роман Цимбалюк жорстко висловився з приводу брехливої риторики Росії про війну на Донбасі. Він засудив країну-агресора за фейки про "трактористів і шахтарів", під якими вона намагається приховати присутність своїх терористів на сході України.

Яскраву відповідь на брехню окупантів він озвучив у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

"Мені завжди було цікаво, чому так виходить, що росіяни вважають всіх дебілами? От скажіть, хто з вас, хто не служив в армії, вміє стріляти з танків, "Градів" та інших засобів ураження? Напевно, цьому потрібно вчитися. А виходить, що на сході України живуть ось такі унікуми", – дивується журналіст.

"Мало того, що вони вміють користуватися цими штукенціями, так ще й знаходять їх нібито в шахтах. Так, потім бурятські танкісти з обгорілими обличчями розповідають, що це була безпосередньо російська армія. І так, за захоплення Дебальцевого деякі російські воєначальники стали героями Росії", – додав Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк яскраво відповів на пропагандистський спіч голови Ради федерації Росії Валентини Матвієнко про необхідність захисту "русского міра" по всій земній кулі. Він нагадав про те, чим це закінчилося на Донбасі.

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