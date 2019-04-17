"Вважаю дилетантством": Луценко розкрив плани на випадок перемоги Зеленського

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що не збирається йти у відставку, якщо главою держави стане кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський.

Своєю позицією поділився він в інтерв'ю theБабель. Луценко нагадали, що в 2018 році він обіцяв залишити посаду відразу після виборів.

Генпрокурор пояснив, що змінилося: "Ознайомився з тим, як команда Володимира Зеленського бачить боротьбу з корупцією. Вважаю (їх бачення – Ред.) абсолютно дилетантським. Навіть там, де вони говорять розумні речі, немає системності. Неправильно передавати повноваження в такому важливому органі, як ГПУ, людям, які не розуміють, як йдуть справи в країні".

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На питання, що він збирається робити в разі поразки нинішнього президента Петра Порошенка, Луценко відповів, що і далі буде працювати генпрокурором, оскільки закон не передбачає, що він повинен скласти свої повноваження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в листопаді 2018 року Луценко заявив, що хоче піти у відставку, проте його рішення на знайшло підтримки в парламенті.

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