"Вважає нас всіх ідіотами!" Ведучий жорстко розгромив Зеленського через нову люстрацію

Блогер і ведучий Майкл Щур розкритикував ідею президента України Володимира Зеленського глобально розширити люстрацію.

Своє обурення він висловив в авторській програмі на YouTube, виступивши проти чистки чиновників, які займали високі пости з 2014 по 2019 рік.

"Зеленський вважає нас всіх ідіотами! Подав законопроект, який доводить люстрацію до абсурду. Ми все це проковтнемо, вважає він. Цей законопроект повинен був стати оцінкою всій команді, яка його готувала", - заявив Щур.

"Суть закону про люстрацію 2014 року в тому, щоб не допустити до влади тих, хто сприяв узурпації влади Януковичем. Янукович згвалтував Конституцію, щоб побудувати диктатуру і здійснив державну зраду, запросивши в Україну російські війська. Узурпація і невиправдані очікування - не одне і те ж", - сказав блогер.

Щур і Зеленський скріншот

Також його обурило рішення піддати люстрації народних депутатів.

"Депутатів обирають виборці, а не призначає влада. Може розширити люстрацію не тільки на поганих депутатів, а й на виборців, які за них проголосували?" - додав Щур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський напередодні виборів до Верховної Ради запропонував провести масштабну люстрацію , чим викликав хвилю обурення в суспільстві. Він запропонував розширити закон з включенням туди топ-чиновників, які займали пост з 2014 по 2019, в тому числі і 5-го президента Петра Порошенка.

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