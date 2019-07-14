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"Вважає нас всіх ідіотами!" Ведучий жорстко розгромив Зеленського через нову люстрацію

12.1т Читати матеріал російською

Блогер і ведучий Майкл Щур розкритикував ідею президента України Володимира Зеленського глобально розширити люстрацію.

Своє обурення він висловив в авторській програмі на YouTube, виступивши проти чистки чиновників, які займали високі пости з 2014 по 2019 рік.

"Зеленський вважає нас всіх ідіотами! Подав законопроект, який доводить люстрацію до абсурду. Ми все це проковтнемо, вважає він. Цей законопроект повинен був стати оцінкою всій команді, яка його готувала", - заявив Щур.

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"Суть закону про люстрацію 2014 року в тому, щоб не допустити до влади тих, хто сприяв узурпації влади Януковичем. Янукович згвалтував Конституцію, щоб побудувати диктатуру і здійснив державну зраду, запросивши в Україну російські війська. Узурпація і невиправдані очікування - не одне і те ж", - сказав блогер.

Щур і Зеленський

Щур і Зеленський

скріншот

Також його обурило рішення піддати люстрації народних депутатів.

"Депутатів обирають виборці, а не призначає влада. Може розширити люстрацію не тільки на поганих депутатів, а й на виборців, які за них проголосували?" - додав Щур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський напередодні виборів до Верховної Ради запропонував провести масштабну люстрацію , чим викликав хвилю обурення в суспільстві. Він запропонував розширити закон з включенням туди топ-чиновників, які займали пост з 2014 по 2019, в тому числі і 5-го президента Петра Порошенка.

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Тема
Люстрація в Україні
Особи
Майкл Щур Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
"Люструвати виборців" - слушна ідея ))))
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
С 14 по 19 год, Украина потеряла территории, ведет войну, страна в разрухе и нищете, народ разделен, идет непрерывный розжиг ненависти, президент, окружение и депутаты стали в десятки раз богаче... а блогер недоволен что виновников такого "руководства" пытаются отодвинуть... Что у человека в голове, непонятно.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Да.... времена меняются. И смысл многих вещей меняется. ДО ТОГО смотрели на Зеленского сквозь слезы от смеха - и СЕЙЧАС (хоть и 100 дней не прошло) сквозь слезы тоже. Только слезы другие
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