Могла бути скаженою: по вулицях Одеси бігала дика лисиця. Фото

В Одесі дика лисиця вдень 18 листопада бігала по центральних вулицях, лякаючи перехожих.

Звіра бачили на вулицях Рішельєвській і Пушкінської, причому лисиця кілька разів мало не потрапила під авто. Відповідні фотографії очевидців викладені в Facebook-спільноті Одеса INFO (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Зазвичай лисиці тримаються далеко від міст, тому одесити припустили, що звір може бути хворий на сказ.

За інформацією OBOZREVATEL, вночi звіра впіймали волонтери і відвезли лисицю в одну з місцевих ветеринарних клінік. Вірус сказу виявлений не був.

По Одесі бігала дика лисиця Facebook, Одеса INFO

По Одесі бігала дика лисиця Facebook, Одеса INFO

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, екс-глава міністерства охорони здоров'я України Уляна Супрун дала поради українцям на випадок, якщо вкусив дикий звір. Колишній міністр закликала не панікувати, а негайно звернутися за медичною допомогою і вимагати уколу спеціальної вакцини.

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