"Втюхують їм свої сараї!" Росіяни вирішили заробити на жителях "Л/ДНР"

У Росії місцеві жителі вирішили підвищити ціни на свої занедбані садиби, щоб спробувати продати їх якомога дорожче людям, котрі, отримавши громадянство РФ, прибувають до них із "Л/ДНР".

Зазначається, що російські паспорти, які видають зараз на тимчасово окупованих територіях Донбасу, користуються популярністю у гастарбайтерів, котрі працюють у Росії. Доказ оригінального "підприємництва" росіян опублікував на своєму Telegram-каналі блогер Фашик Донецький.

Він показав два скриншоти оголошення, за яким видно, що ціна на один і той же будинок, який, втім, навіть не схожий на житло, за місяць зросла на 20 тисяч рублів.

Скриншот оголошення Telegram-канал Фашик Донецький

"Ось так росте ціна на житло, коли дізналися, що в "заповітному" російському паспорті потрібна прописка. А чому б і не заробити на дурних людях і втюхати їм свої сараї на 20 тисяч дорожче. Вони свято вірять, що росіяни нам брати, а ті ж уміють тільки на родичах заробляти", – написав блогер.

Скриншот оголошення Telegram-канал Фашик Донецький

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель шахтарського міста Кришталеве (раніше Красний Луч) написав пісню президенту Росії Володимиру Путіну, в якій обізвав його фашистом. Так він відреагував на той факт, що після отримання російського паспорта ніяк не може домогтися пенсії сусідньої держави без реєстрації в РФ.

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