"Втратять громадянство": в Кабміні пригрозили жителям "Л/ДНР"

У випадку отримання російських паспортів жителями невизнаних "Л/ДНР", вони автоматично втратять українське громадянство.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, зазначивши, що списки цих людей будуть оприлюднюватися офіційними відомствами РФ.

"Ми можемо протестувати, а можемо офіційно заявити, що, згідно з нашим законодавством, наявність другого громадянства веде до того, що людина може втратити українське громадянство. Списки тих, хто прийняв громадянство РФ все одно стануть відомими, тому що повинні бути опубліковані. Тому будь-який громадянин України, який прийме громадянство РФ, майже автоматично втрачатиме українське", – сказав чиновник.

На думку заступника міністра, Росія дійсно може піти на такий крок, адже російські паспорти мають і жителі невизнаних Придністров'я, Абхазії та Південної Осетії. У випадку з "Л/ДНР" все також іде до такого ж сценарію.

УНІАН

"Я думаю, що цей крок може бути зроблений для того, щоб сказати, що там є наші громадяни, і ми їх будемо захищати. Можливо, це варіант евакуації "своїх", бо якщо завтра будуть заходити миротворці, ми повинні розуміти, що значна кількість населення, яке там проживає, виїде в Росію, побоюючись переслідування за ті злочини, які були вчинені. І щоб вони мали хоч якийсь офіційний статус, їм видадуть ці паспорти", – говорить він.

Не виключає Гримчак і того варіанту, що видача російських паспортів може стати підставою для майбутнього введення військ РФ на окуповану територію.

"Не виключений варіант, що вони скажуть, що там живуть їхні громадяни, вони їх будуть захищати і заведуть туди свої війська відкрито. Такий варіант також можливий. Російська армія і досі перебуває в Придністров'ї, Абхазії та Південній Осетії", – заявив чиновник, додавши, що так РФ спробує "повторити ситуацію, яка вже неодноразово була відпрацьована російською владою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент РФ Володимир Путін запропонував давати російське громадянство тим українцям, які вважають себе частиною "русского міра".

У грудні 2018 року Держдума РФ ухвалила законопроект про спрощене надання російського громадянства. Не приховується, що в першу чергу законопроект спрямований на громадян України. Закон вступив у дію в кінці березня 2019 року.

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