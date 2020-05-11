Втратив весь урожай через посуху: в Одеській області фермер покінчив життя самогубством

У Кілійському районі Одеської області фермер покінчив життя самогубством після того, як втратив через посуху весь свій урожай.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на голову Кілійської ОТГ Павла Бойченка. За його словами, житель села Шевченкове Володимир Сердюченко 1954 року народження взяв у оренду 150 га землі. Однак через сильну посуху весь його урожай був утрачений.

"Опинившись у складних фінансових обставинах, не отримавши чітких відповідей від керівництва країни про компенсацію втраченого урожаю, доведений до відчаю, землероб не зміг пережити біди", – заявив Бойченко.

Уточнюється, що паї він взяв у оренду в жителів рідного села, і тільки за це потрібно було виплатити майже 900 тисяч гривень.

"А врожаю немає... Доведений до відчаю чоловік вирішив добровільно піти з життя", – сказав голова ОТГ.

За словами Бойченка, приблизно місяць тому Кілійська міськрада звернулася до центральних органів влади і попросила надати допомогу фермерам, що потрапили в біду, а не великим сільськогосподарським компаніям.

В Одеській області фермер покінчив життя самогубством, втративши урожай через посуху

"У держбюджеті аграрний фонд закладено в розмірі 4 млрд грн... Другий рік – неврожай, а цьогоріч небувала посуха..." – акцентував Бойченко.

Подібні проблеми спостерігаються у багатьох аграріїв їхнього регіону. 12 травня Кілійська міськрада знову хоче звернутися до керівництва країни з цього приводу.

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