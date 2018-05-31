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Втратив свідомість: Порошенко намагався допомогти хлопчикові на шкільній лінійці

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У Ямницкому НВК в Івано-Франківській області під час шкільної лінійки, на якій виступав президент Петро Порошенко, втратив свідомість і впав хлопчик.

Президент підбіг до школяра і допоміг його передати медикам, пише місцеве видання "Фіртка".

Крім того, під час свята ще кільком дітям стало погано.

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"Діти отримали належну допомогу, оскільки на заході чергували дві бригади медиків. Зараз хлопчикові надали допомогу, і він почуває себе добре", - заявив начальник управління інформаційної діяльності ОДА Володимир Джигіта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня поточного року під час святкування річниці Національної гвардії в присутності Порошенка боєць, що стояв із прапором, раптом похитнувся і впав.

Персона
Петро Порошенко
Место
Україна
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