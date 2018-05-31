Втратив свідомість: Порошенко намагався допомогти хлопчикові на шкільній лінійці

У Ямницкому НВК в Івано-Франківській області під час шкільної лінійки, на якій виступав президент Петро Порошенко, втратив свідомість і впав хлопчик.

Президент підбіг до школяра і допоміг його передати медикам, пише місцеве видання "Фіртка".

Крім того, під час свята ще кільком дітям стало погано.

"Діти отримали належну допомогу, оскільки на заході чергували дві бригади медиків. Зараз хлопчикові надали допомогу, і він почуває себе добре", - заявив начальник управління інформаційної діяльності ОДА Володимир Джигіта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 березня поточного року під час святкування річниці Національної гвардії в присутності Порошенка боєць, що стояв із прапором, раптом похитнувся і впав.