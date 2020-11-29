Втратити хрестик – погана прикмета? ПЦУ розвінчала ще один забобон

Якщо людина загубила свій натільний хрестик, не варто впадати у відчай, панікувати і надумувати "погані прикмети".

Проблему можна вирішити придбанням нового хрестика, освятивши його в храмі. Про це йдеться в повідомленні Православної церкви України в Facebook.

Як розповіли в ПЦУ, те саме слід зробити і в ситуації, коли хрестик з часом ламається або втрачає належний зовнішній вигляд.

"Адже ми живемо в світі, де діють фізичні закони й процеси, і тому цілком закономірно, коли матеріал, з якого зроблений натільний хрест, під впливом різноманітних зовнішніх факторів може змінювати свої властивості", – зазначили в церкві.

Якщо людина загубила хрестик, не варто впадати у відчай Православна церква України / Facebook

Якщо людина знайшла загублений кимось хрестик, слід підняти святиню, не залишати її на землі. Бажано спробувати знайти власника і повернути йому хрестик. Якщо ж він не знайдеться, необхідно віднести хрестик до храму і віддати священикові.

"Не вірте в забобони, що не можна піднімати знайдений хрестик, бо тоді, нібито, ви "берете на себе" й життєві тягарі того, хто його загубив. Це помилкове судження, маловірство, яке суперечить християнській вірі, адже кожна людина несе власний життєвий хрест, який з допомогою Божою буде нести до кінця життя", – йдеться в повідомленні ПЦУ.

В церкві закликали завжди довіряти Богу і тільки на Нього покладати всі свої надії: "Не лишайте місця й не давайте поживи гріховним помислам і спокусам впасти у відчай, зародити сумніви, посіяти в душі страх, невпевненість, слабкість… Ми як християни знаємо, що на все воля Божа, без якої, як свідчить Євангеліє, жодна волосина не падає з голови і "у вас же і волосся на голові все полічено" (Мф. 10:30)".

Якщо людина знайшла загублений кимось хрестик, слід підняти святиню, не залишати її на землі скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПЦУ розвінчала забобон про те, що свічка, що згасла, є поганою прикметою.