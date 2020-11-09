Спокійно. Без матів.

Оголосили.

Закриття всіх українських лікарень для прийому пацієнтів на планові госпіталізації і операції.

Багато хто дивується.

Все просто

У них не залишилося ні часу, ні варіантів для маневрів - це вибір один із одного.

Ліжок не вистачає.

Тестів не вистачає.

Лікарів не вистачає.

Кисню не вистачає.

Знаєте.

Буває.

У хвороби настає такий момент, коли час безповоротно втрачено і грошима вже нічого неможливо вирішити або змінити на краще.

Гроші в цей момент втрачають будь-яку цінність і будь-який сенс.

Загублено найцінніше – час.

І тоді.

Залишається тільки молитися Богу і вірити в диво.

Саме такий момент зараз настав в нашій державній війні з коронавірусів.

До дупи тепер всі ці їхні фонди, мільйони і мільярди.

Немає часу більше на них щось важливе купити, встигнути привезти, встановити та запустити.

Просто запам'ятайте.

* Устаткування одного Палацу Спорту під Польовий госпіталь на 500 ліжок зайняло б 2 тижні і обійшлося б в 25 мільйонів гривень. Навіть 25 таких госпіталів по країні коштували б лише 600 мільйонів гривень.

* 40'000 кисневих концентраторів щоб закрити всю потребу українських ліжок стаціонарів в швидкому кисні - це всього 1 мільярд гривень.

* Автономна киснева станція для однієї лікарні на 200 ліжок - це всього 4 мільйони гривень. Тобто, 100 лікарень по країні можна забезпечити штатним киснем за 400 мільйонів гривень.

Я вже мовчу.

Що ще в березні, китайці офіційно вели переговори з ОП і пропонували побудувати в Україні мобільні інфекційних госпіталі "під ключ" на 250 ліжок кожен за 60 днів і 25 мільйонів доларів.

Гаразд би.

Держава, роздало б всі ці мільярди лікарям.

Але немає.

На них, часу і грошей у них теж не знайшлося.

8 місяців і 2 мільярдів

Ціна успіху.

Ціна життів.

Ціна здоров'я нації.

Але час минув.

Його більше не купити ні за які гроші.

Ось і закривають всі лікарні.

Немає більше інших ходів в цій шаховій партії.

У будь-який смертельної хвороби.

Найстрашніше, усвідомлювати, що все можна було вчасно виправити ...