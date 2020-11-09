Втратили час і тепер закривають лікарні: гроші вже не допоможуть
Спокійно. Без матів.
Оголосили.
Закриття всіх українських лікарень для прийому пацієнтів на планові госпіталізації і операції.
Багато хто дивується.
Все просто
У них не залишилося ні часу, ні варіантів для маневрів - це вибір один із одного.
Ліжок не вистачає.
Тестів не вистачає.
Лікарів не вистачає.
Кисню не вистачає.
Знаєте.
Буває.
У хвороби настає такий момент, коли час безповоротно втрачено і грошима вже нічого неможливо вирішити або змінити на краще.
Гроші в цей момент втрачають будь-яку цінність і будь-який сенс.
Загублено найцінніше – час.
І тоді.
Залишається тільки молитися Богу і вірити в диво.
Саме такий момент зараз настав в нашій державній війні з коронавірусів.
До дупи тепер всі ці їхні фонди, мільйони і мільярди.
Немає часу більше на них щось важливе купити, встигнути привезти, встановити та запустити.
Просто запам'ятайте.
* Устаткування одного Палацу Спорту під Польовий госпіталь на 500 ліжок зайняло б 2 тижні і обійшлося б в 25 мільйонів гривень. Навіть 25 таких госпіталів по країні коштували б лише 600 мільйонів гривень.
* 40'000 кисневих концентраторів щоб закрити всю потребу українських ліжок стаціонарів в швидкому кисні - це всього 1 мільярд гривень.
* Автономна киснева станція для однієї лікарні на 200 ліжок - це всього 4 мільйони гривень. Тобто, 100 лікарень по країні можна забезпечити штатним киснем за 400 мільйонів гривень.
Я вже мовчу.
Що ще в березні, китайці офіційно вели переговори з ОП і пропонували побудувати в Україні мобільні інфекційних госпіталі "під ключ" на 250 ліжок кожен за 60 днів і 25 мільйонів доларів.
Гаразд би.
Держава, роздало б всі ці мільярди лікарям.
Але немає.
На них, часу і грошей у них теж не знайшлося.
8 місяців і 2 мільярдів
Ціна успіху.
Ціна життів.
Ціна здоров'я нації.
Але час минув.
Його більше не купити ні за які гроші.
Ось і закривають всі лікарні.
Немає більше інших ходів в цій шаховій партії.
У будь-який смертельної хвороби.
Найстрашніше, усвідомлювати, що все можна було вчасно виправити ...