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5 січня • оновлено в 20:33
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"Втомився від війни!" Українці рознесли Зеленського за відпочинок в Омані, в Росії - зловтішаються

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Новину про відпочинок українського президента Володимира Зеленського в розкішному 5-зірковому готелі на березі Омана радісно підхопили російські ЗМІ.

Так, прокремлівський Telegram-канал Пул N3 написав, що глава України відпочиває в одному з найрозкішніших готелів в Омані, де вартість однієї ночі доходить до 4000 євро.

Володимир Зеленський на відпочинку

Володимир Зеленський на відпочинку

"Президента України Володимира Зеленського з сім'єю помітили в Омані. Він відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни - міста Маската. Живе президент в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро", – пише канал.

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"Втомився від війни!" Українці рознесли Зеленського за відпочинок в Омані, в Росії - зловтішаються

Інші РосЗМІ також розписують фешенебельність відпочинку українського президента і публікують фото Зеленського на тлі пальм, проводячи паралелі з відпочинком екс-президента Петра Порошенка на Мальдівах у 2018 році.

У свою чергу, українці обурені дорогим відпочинком свого президента під час війни в Україні: "Ну він же втомився від війни, від тупих виборців. Без відпочинку і вихідних працює, в поті чола. Епоха бідності закінчилася, але не для всіх", "Якщо так швидко втомився, то навіщо було йти в президенти?! Тут пахати треба, як "папа Карло" день і ніч, якщо дійсно хочеш зміцнити державу і дбаєш про свій народ", "Що, війна закінчилася? Можна і у відпустку", "Цікаво, а який це вже раз за неповний рік новообраний відпочиває? Або в країні все добре? Робити нічого? Чи так вже сильно втомився? Ну не знаю", – пишуть користувачі під постом OBOZREVATEL.

"Втомився від війни!" Українці рознесли Зеленського за відпочинок в Омані, в Росії - зловтішаються

скрін

"Втомився від війни!" Українці рознесли Зеленського за відпочинок в Омані, в Росії - зловтішаються

скрін

"Втомився від війни!" Українці рознесли Зеленського за відпочинок в Омані, в Росії - зловтішаються

скрін

"Втомився від війни!" Українці рознесли Зеленського за відпочинок в Омані, в Росії - зловтішаються

скрін

"Втомився від війни!" Українці рознесли Зеленського за відпочинок в Омані, в Росії - зловтішаються

скрін

Як писав OBOZREVATEL, про візит Зеленського в Оман стало відомо від ЗМІ, офіційно ж про це не повідомлялося. Після ажіотажу в мережі прес-служба президента пояснила інцидент.

Так, ЗМІ стверджувалося, що Зеленський влаштував відпочинок в Омані на різдвяні свята в розкішному 5-зірковому готелі.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
відпочінок президент
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Клименко Ірина
Клименко Ірина
Он, что, каждый месяц отпуск берет? Это уже четвертый или пятый раз, за время президентства, его на курортах или шопингах застают, такого даже янык себе не позволял.
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Юг Руси
Юг Руси
Тупые укроинцы
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Мебливанный Марк
Мебливанный Марк
Диагноз: отсутствие мозгов. Его уже ничего не исправит. Необходимо радикальное вмешательство.
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