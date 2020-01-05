"Втомився від війни!" Українці рознесли Зеленського за відпочинок в Омані, в Росії - зловтішаються

Новину про відпочинок українського президента Володимира Зеленського в розкішному 5-зірковому готелі на березі Омана радісно підхопили російські ЗМІ.

Так, прокремлівський Telegram-канал Пул N3 написав, що глава України відпочиває в одному з найрозкішніших готелів в Омані, де вартість однієї ночі доходить до 4000 євро.

Володимир Зеленський на відпочинку

"Президента України Володимира Зеленського з сім'єю помітили в Омані. Він відпочиває на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни - міста Маската. Живе президент в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Цей готель – один з найрозкішніших в Омані. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро", – пише канал.

Інші РосЗМІ також розписують фешенебельність відпочинку українського президента і публікують фото Зеленського на тлі пальм, проводячи паралелі з відпочинком екс-президента Петра Порошенка на Мальдівах у 2018 році.

У свою чергу, українці обурені дорогим відпочинком свого президента під час війни в Україні: "Ну він же втомився від війни, від тупих виборців. Без відпочинку і вихідних працює, в поті чола. Епоха бідності закінчилася, але не для всіх", "Якщо так швидко втомився, то навіщо було йти в президенти?! Тут пахати треба, як "папа Карло" день і ніч, якщо дійсно хочеш зміцнити державу і дбаєш про свій народ", "Що, війна закінчилася? Можна і у відпустку", "Цікаво, а який це вже раз за неповний рік новообраний відпочиває? Або в країні все добре? Робити нічого? Чи так вже сильно втомився? Ну не знаю", – пишуть користувачі під постом OBOZREVATEL.

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Як писав OBOZREVATEL, про візит Зеленського в Оман стало відомо від ЗМІ, офіційно ж про це не повідомлялося. Після ажіотажу в мережі прес-служба президента пояснила інцидент.

Так, ЗМІ стверджувалося, що Зеленський влаштував відпочинок в Омані на різдвяні свята в розкішному 5-зірковому готелі.

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