"Втомилися від війни": на Донбасі засумували по Україні

Жителі "ДНР" і "ЛНР" втомилися від війни і безробіття, і відверто вороже налаштованих до України людей стало набагато менше.

Про це OBOZREVATEL розповіли самі місцеві жителі. "У Луганську відверто ворожих до України не так багато, як раніше. Просто всі вже втомилися від війни, від безробіття, і просто не проти повернутися, як було чотири роки тому. Але досить і тих, кому за "нинішньої влади" там живеться дуже непогано. Ось вони проти", - зазначила луганчанка Анастасія.

За словами донеччанки Христини, жителі "ДНР" теж втомилися від війни.

"Ті, хто і раніше підтримував Україну, тихенько сидять і чекають, коли все налагодиться, і Україна повернеться. Але таких набагато менше. У Донецьку немає українського телебачення, а місцеві чотири канали просто розпалюють ненависть до України. За чотири роки вони встигли наробити дуже багато. Люди втомилися від всього", - говорить донеччанка Христина.

Він підкреслила, що ті, хто виїжджає на підконтрольну територію, у кого там є родичі, мають можливість порівнювати.

"Тому вони по-іншому на це дивляться. Але багато хто не має такої можливості. Постояти в черзі в Волновасі або Бахмуті за пенсією - це одне. А поїхати вглиб країни і подивитися, як люди живуть - це інше", - підсумувала Христина.

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