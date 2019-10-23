"Втомилася" від війни: українська ведуча оскандалилася заявою про Донбас. Відео

Журналістка телеканалу ZIK, який пов'язаний з Віктором Медведчуком, попала в скандал через "втому" від війни на Донбасі.

Відео її заяви в Facebook опублікував директор Інституту стратегічної політики Юрій Кочевенко, з яким і відбулася перепалка у ведучої.

"Втомлена від війни журналістка ZIK вважає, що українці захищати свою землю не готові, та взагалі легко мені з мирного Києва патякати про війну... Довелося дещо прояснити, можливо трохи різкувато", - написав він.

"Моя позиція незмінна. Не вести себе як ніби програли війну. Не намагатися догодити ворогові. Не пробачити, а вимагати. Бути готовими захищати Україну до останнього. Вірити в свій народ!" – додав Кочевенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий російський ведучий влаштував скандал через Україну, зробивши гучну заяву про революції.

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