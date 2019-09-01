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Фашик Донецький
Фашик Донецький
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В*тка, чем будешь крыть?

2.5т Читати матеріал російською

Донецк 2019. Оккупация в фотографиях

Не знаю как кому, а мне оккупированный рф Донецк 2019 напоминает кабзона перед смертью: вроде бы и человек, вроде бы и накрашен-заштукатурен-вымыт, но внутри пусто и мертво. Ща немного фоток покажу:

В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?

Оккупационные типа сми никогда не покажут вам такие фото, ведь за это их отругают кремлевские кураторы. Донецк- это картинка роспропаганды для росбыдла, снимать видео и фотографировать можно только под определенным ракурсом, чтобы не испугать идиотов, которые едут дохнуть за больные идеи недобитых коммунистов в чужую страну из всех еб*ней рф.

В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?

В кремле прекрасно знают, что плохие фотографии и видео оккупированного Донецка очень бьют по имиджу и самолюбию москвы - неудобно, когда тебе тыкают в морду последствия прихода русского мира на Донбасс, а тебе крыть нечем.

В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?

Обратите внимание на фото с жд вокзала Донецка, которы сдох. Не умер, а именно сдох, ибо пришла срань господня из рф. Кстати, гляньте внимательно еще раз на фото с жд вокзала. Толпы людей видите ? И я не вижу. Странно, оккупанты ведь совсем недавно кричали о том, что они ж поезда запустили, целых 2. Видите изменения ? И я не вижу. Как с приходом русских оккупантов сдох жд вокзал, так он и не воскресал.

В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?

Совсем забыл- фото центральных улиц сделаны в 19.30 - 19.45 вечера. Видите толпы людей и машин, которые спешат на работу, с работы, погулять, за покупками или вообще просто гуляют? Странно. Видимо вы русопат еще тот, потому и не видите "процветающего" города.

В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?
В*тка, чем будешь крыть?

Эпилог. Ватка, чем будешь крыть?

Конец.

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Автор
Фашик Донецький Фашик Донецький
Теми
Війна на Донбасі Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
И чё ты хотел сказать казлина? Мечтаешь на этих фотках увидеть утырков из азова на бэтэрах, или марш недобитых кыбархив, а вот куй тебе по всей морде))
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
тени показывают, что фото действительно сделаны приблизительно в то время, о котором говорит автор. Так что, руслики, кусайте себя за х у й и и дрочите на каБздона, его кусок х у я под Донецком где то зарыт, часовенку б соорудили для паломников.
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Gordon Yury
Gordon Yury
даже такой Донецк - несбыточная мечта московитов из зажопья эрэфии. Поэтому и едут, надеясь, что удастся зацепиться за цивилизацию, недоступную практически во всех (кроме первопрестольной и Питера) местах их проживания.
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