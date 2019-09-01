Донецк 2019. Оккупация в фотографиях

Не знаю как кому, а мне оккупированный рф Донецк 2019 напоминает кабзона перед смертью: вроде бы и человек, вроде бы и накрашен-заштукатурен-вымыт, но внутри пусто и мертво. Ща немного фоток покажу:

Оккупационные типа сми никогда не покажут вам такие фото, ведь за это их отругают кремлевские кураторы. Донецк- это картинка роспропаганды для росбыдла, снимать видео и фотографировать можно только под определенным ракурсом, чтобы не испугать идиотов, которые едут дохнуть за больные идеи недобитых коммунистов в чужую страну из всех еб*ней рф.

В кремле прекрасно знают, что плохие фотографии и видео оккупированного Донецка очень бьют по имиджу и самолюбию москвы - неудобно, когда тебе тыкают в морду последствия прихода русского мира на Донбасс, а тебе крыть нечем.

Обратите внимание на фото с жд вокзала Донецка, которы сдох. Не умер, а именно сдох, ибо пришла срань господня из рф. Кстати, гляньте внимательно еще раз на фото с жд вокзала. Толпы людей видите ? И я не вижу. Странно, оккупанты ведь совсем недавно кричали о том, что они ж поезда запустили, целых 2. Видите изменения ? И я не вижу. Как с приходом русских оккупантов сдох жд вокзал, так он и не воскресал.

Совсем забыл- фото центральных улиц сделаны в 19.30 - 19.45 вечера. Видите толпы людей и машин, которые спешат на работу, с работы, погулять, за покупками или вообще просто гуляют? Странно. Видимо вы русопат еще тот, потому и не видите "процветающего" города.

Эпилог. Ватка, чем будешь крыть?

Конец.

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