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21 грудня • оновлено в 12:24
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Втік після дзвінка пранкера: стали відомі сенсаційні деталі повалення Януковича

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Ви повірите в те, що Віктор Янукович міг втекти з України після дзвінка "Джокера"? Чи в те, що невідомий чоловік із в'язниці запобіг вбивству 500 осіб у Хмельницькій області?

Напевно, ні, та й скидаються такі думки на абсурд. Але не зовсім. До редакції OBOZREVATEL звернувся невідомий, який повідав сенсаційну історію про Михайла Шекету, який (за словами того, хто телефонував) "врятував Україну" у 2014 році.

Спершу ми в неї не повірили, але після перевірки кількох фактів (знайшли навіть слід покійного Кузьми Скрябіна)вирішили опублікувати для наших читачів.

Нижче йтиметься про президента-втікача Віктора Януковича, план Чаушеску, провалену операцію зі створення "Харківської народної республіки", особливу роль президента Леоніда Кравчука та багато іншого. Всі подробиці читайте в матеріалі.

З нами зв'язався "Джокер"

З редакцією зв'язався чоловік, який пообіцяв розповісти незвичайну історію про те, як пранкер налякав самого Януковича і фактично знищив плани росіян окупувати Харків.

Насправді, подібні речі в ЗМІ потрапляють часто. Не секрет, що багато "експертів" намагаються представити журналістам "план перемоги над Росією", "секрет боротьби з корупцією" і так далі. Ця ж історія обіцяла стати однією з них, якби не одне "але".

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Справді, в одному зі своїх інтерв'ю Леонід Кравчук визнав факт розмови з невідомим, який повідав про план убити Януковича в лютому 2014... Це здалося нам незвичайним фактом.

Але давайте за порядком, щоб не заплутатися.

На OBOZREVATEL вийшов чоловік, який розповів про пранкера Михайла Шекету, що нібито вчинив три подвиги в лютому 2014 року (на думку оповідача):

  • Врятував кілька сотень людей у Хмельницькому, запобігши силовому розгону місцевого Майдану;

  • Налякав оточення Віктора Януковича і зламав плани поїздки президента-втікача до Харкова. Тим самим зірвав створення "Харківської народної республіки";

  • Змусив де-факто втекти Януковича до Росії без чинення опору майданівцям.

Втік після дзвінка пранкера: стали відомі сенсаційні деталі повалення Януковича

Михайло нібито був одним із радників постійного представника президента в Криму ще в 2000-х (цю інформацію ми не змогли перевірити). Тому він мав можливість (і навички) спілкуватися з будь-яким чиновником в Україні.

Він знав, як розмовляти за допомогою закритого зв'язку – "сотки", "двохсотки", "трисотки" через мобільний телефон. А також володів великою базою контактів і особистими номерами багатьох чиновників, політиків, силовиків.

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Історія №1

19 лютого 2014 року приблизно о 23:00 Михайлу (який перебував у одному з СІЗО Тернопільської області начебто за сфабрикованою справою) зателефонував товариш Мар'ян Качур та розповів про підготовку масового розстрілу в Хмельницькому. У Качура в місті жили родичі, що володіють пекарнями, які й розповіли міські чутки.

Нагадаємо, все це відбувалося під час початку запеклих зіткнень у Києві.

Нібито 8-й окремий полк сил спеціальних операцій під командуванням полковника Олега Нечаєва разом з бійцями підрозділу мали зробити "вогненний коридор" в Хмельницькому за наказом тодішнього голови СБУ області Віктора Крайтора. За словами пранкера, постраждати через це могли щонайменше 500 осіб.

Шекета тієї ж миті набрав генерал-полковника Михайла Коваля і попросив зв'язатися з керівником Хмельницької академії Прикордонної служби ім. Б.Хмельницького Валерієм Райком. У розмові з Ковалем (вночі, коли був відключений спецзв'язок) пранкер представився заступником голови Адміністрації Януковича, генералом Олегом Рафальським.

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Після розмови (а саме – наказу не виконувати злочинні розпорядження СБУ), Шекеті вдалося уникнути кровопролиття, наказавши (через Райка) не використовувати полк у розгоні демонстрантів і не задіювати план "Бумеранг".

Майданівці проводять обшуки в Хмельницькому СБУ 20 лютого 2014

Майданівці проводять обшуки в Хмельницькому СБУ 20 лютого 2014

vsim.ua

Тим самим, за його словами, він зміг нівелювати злочинні накази Крайтора і врятувати людей. Далі він вивів із будівлі СБУ групу бійців "Альфа", які були нібито з незареєстрованою зброєю.

До речі, справа Крайтора справді висвітлювалася в ЗМІ. І його підозрювали у спробі влаштувати силовий розгін протестів.

Історія №2

Далі Шекета дізнався, що після розстрілів на Майдані Віктор Янукович зі своїм оточенням планували прилетіти до Харкова й виступити перед українцями. Це могло бути початком створення "Харківської народної республіки", ґрунт для цього вже готувався.

Розуміючи це, він зателефонував черговому з харківського УВС, представився генералом Миколою Маломужем і передав інформацію про те, що майже 150 снайперів з радикального крила націоналістів їдуть "зустрічати" Януковича. І нібито є 100% дані про ліквідацію президента відразу з декількох точок під час його виступу в Харкові. Інформацію продублювали начальнику УВС області, а також Геннадію Кернесу і Михайлу Добкіну.

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20 лютого о Шекета побачив масові розстріли на Майдані в Києві і зателефонував першому президенту України Леоніду Кравчуку з історією про "план Чаушеску", головна мета якого – ліквідація глави держави. Леонід Макарович у інформацію повірив і спробував зв'язатися з Віктором Януковичем, але марно.

Протести на Майдані в 2014 році

Протести на Майдані в 2014 році

Після Кравчук набрав Андрія Клюєва (тодішнього главу Адміністрації президента) і розповів йому про підготовку замаху на главу держави. За словами нашого оповідача, це було вагомим аргументом для того, щоб оточення Януковича поспіхом евакуювалося.

OBOZREVATEL зв'язався з першим президентом України і він цю інформацію підтвердив. "Мені телефонувала людина, представилася головою якогось комітету, почала згадувати "план Чаушеску". Я деталі не дуже пам'ятаю. Мовляв готується серйозна акція проти Януковича.

На той час я не був посадовою особою, тому пообіцяв набрати Януковича і розповісти про це. До нього додзвонитися не зміг, тому набрав Андрія Клюєва. Розповів все, що мені відомо з цього дзвінка. Все, на цьому моя роль закінчилася", – розповів Кравчук.

Чи вплинула розказана ним історія на втечу Януковича, Кравчук сумнівається:

"Не думаю. Клюєв мені сказав, мовляв таких дзвінків або повідомлень на той момент було багато. Тому не думаю, що вони це сприйняли серйозно. Тим паче, що я не зміг додзвонитися тій людині, яка мене спершу набирала".
Зустріч Януковича з лідерами Майдану

Зустріч Януковича з лідерами Майдану

Історія №3

Тут йтиметься про фінальний етап втечі. Не отримавши можливості покинути Україну з Донецька (оскільки було введено "план Чаушеску" і прикордонники не випускали літак із аеропорту), Янукович попрямував до Криму.

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Там Шекета через телефонний зв'язок із одним з охоронців президента (знову ж представляючись йому заступником голови АП генералом Рафальським) планував загнати в кут Януковича і в Судакському районі Криму. На місці його мали зустрічати бійці українського Чорноморського флоту.

Віктор Янукович після втечі до Росії

Віктор Янукович після втечі до Росії

Щоправда, там вже оточення президента здогадалося про каверзу і зв'язок з пранкером перервався. Якщо вірити цій людині, то буквально за одну ніч з 19 до 20 лютого 2014 року через приміщення СІЗО він зміг змінити історію України.

До речі, в інтернеті гуляє дуже цікавий коментар ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки. Він розповідає історію, коли йому особисто зателефонувала мати покійного Кузьми Скрябіна і частково переказала ці ж події.

"Треба обов'язково зустрітися з Георгієм і розповісти йому. Ця людина 19.02.2014 врятувала від розстрілу сотні хмельничан! Шекета Михайло Іванович. Обов'язково треба розповісти Георгію, тому що його всі обманюють!", – процитувала слова мати Кузьми.

Водночас Тука сказав, що не знає про кого мова і про які події. "Але, розуміючи, що це було дуже важливим для Кузьми, прошу всіх, кому щось відомо про те, що він хотів мені розповісти, знайдіть мене", – додав заступник міністра у коментарі виданню.

У ГПУ знали про це?

OBOZREVATEL зв'язався з Сергієм Горбатюком, який раніше був начальником управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури (займався розслідуванням справ Майдану), і попросив прокоментувати історію, а також особистість цього Михайла Шекети.

"Він був у нас в ролі свідка. Воно якось 50/50. Він назвав номер телефону, якого в з'єднаннях з зазначеними абонентами немає. Але окремі свідки підтвердили, що вони розмовляли ввечері з ним, тобто нібито з Рафальським. А інші ж особи, навпаки, говорили, що з такими людьми не розмовляли.

Там ще не закінчилися перевірки в цій справі. Він може не все говорити або не скрізь правду, додавати щось. Повторюся, що перевірка не була проведена до кінця", – підкреслив Горбатюк в коментарі OBOZREVATEL.

Сергій Горбатюк

Сергій Горбатюк

Хто такий Шекета і що про нього відомо?

У розмові він представився "Джокером", а також розповів, що у нього є своя група пранкерів. З відкритих джерел про нього відомо не так багато.

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Наприклад, видання "Закарпатська народна газета" в липні 2017 року присвятила Шекеті цілий матеріал. Журналісти пишуть, що їм зателефонували з Адміністрації президента "і попросили звернути увагу на те, що наша газета могла образити людину, назвавши його шахраєм, хоча насправді ця людина – безкорисливий авантюрист".

Як виявилося, дзвінок був від пранкера і це була лише підстава розповісти газеті історію Шекети.

Інформація в ЗМІ про Шекету

Інформація в ЗМІ про Шекету

"Мова про те, як міліція затримала чоловіка, який, надівши генеральську форму, їздив областями і, вихваляючись зв'язками у "верхах", представляючись безпосередньо людиною, яка вирішує кадрові питання, брав гроші від чиновників за рішення про призначення їх на вищі посади.

І тоді нам згадалося, що такі випадки були і в Закарпатті. Хоча насправді затримали Михайла досить випадково в Тернополі. Причому він сам викликав міліцію, щоб поскаржитися на сусідів за бешкет", – пише газета.

А це вже стаття з "Подільських вістей" за 2016 рік. У ній розповідається про те, що, навіть перебуваючи в СІЗО, Михайло Шекета зупинив кровопролиття в період Майдану в Хмельницькому:

"Наприкінці березня в редакцію зателефонував один із заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони з незвичайним проханням. Мовляв, у Хмельницькому багато хто вважає себе причетними до того, що під час штурму приміщення управління СБУ в області 19 лютого вдалося уникнути великих жертв, адже тодішня влада хотіла задіяти військових для наведення порядку. І тільки завдяки Михайлу Шекеті цього вдалося уникнути".

Якщо в учасників історії будуть свої коментарі, ми готові їх опублікувати. Якщо вам відомі подробиці цих подій, зв'яжіться з нами, ми можемо надати їм розголосу.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Ексклюзив
Особи
Віктор Янукович Леонід Кравчук Сергій Горбатюк Андрій Клюєв Кузьма Скрябін
Місце
Україна
Теги
революція Революція Гідності Майдан перемога Донецька область
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Wick John
Wick John
В этот бред могут поверить только безмозглые укро свиньи
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