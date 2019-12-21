Втік після дзвінка пранкера: стали відомі сенсаційні деталі повалення Януковича

Ви повірите в те, що Віктор Янукович міг втекти з України після дзвінка "Джокера"? Чи в те, що невідомий чоловік із в'язниці запобіг вбивству 500 осіб у Хмельницькій області?

Напевно, ні, та й скидаються такі думки на абсурд. Але не зовсім. До редакції OBOZREVATEL звернувся невідомий, який повідав сенсаційну історію про Михайла Шекету, який (за словами того, хто телефонував) "врятував Україну" у 2014 році.

Спершу ми в неї не повірили, але після перевірки кількох фактів (знайшли навіть слід покійного Кузьми Скрябіна) – вирішили опублікувати для наших читачів.

Нижче йтиметься про президента-втікача Віктора Януковича, план Чаушеску, провалену операцію зі створення "Харківської народної республіки", особливу роль президента Леоніда Кравчука та багато іншого. Всі подробиці – читайте в матеріалі.

З нами зв'язався "Джокер"

З редакцією зв'язався чоловік, який пообіцяв розповісти незвичайну історію про те, як пранкер налякав самого Януковича і фактично знищив плани росіян окупувати Харків.

Насправді, подібні речі в ЗМІ потрапляють часто. Не секрет, що багато "експертів" намагаються представити журналістам "план перемоги над Росією", "секрет боротьби з корупцією" і так далі. Ця ж історія обіцяла стати однією з них, якби не одне "але".

Справді, в одному зі своїх інтерв'ю Леонід Кравчук визнав факт розмови з невідомим, який повідав про план убити Януковича в лютому 2014... Це здалося нам незвичайним фактом.

Але давайте за порядком, щоб не заплутатися.

На OBOZREVATEL вийшов чоловік, який розповів про пранкера Михайла Шекету, що нібито вчинив три подвиги в лютому 2014 року (на думку оповідача):

Врятував кілька сотень людей у Хмельницькому, запобігши силовому розгону місцевого Майдану;

Налякав оточення Віктора Януковича і зламав плани поїздки президента-втікача до Харкова. Тим самим зірвав створення "Харківської народної республіки";

Змусив де-факто втекти Януковича до Росії без чинення опору майданівцям.

Михайло нібито був одним із радників постійного представника президента в Криму ще в 2000-х (цю інформацію ми не змогли перевірити). Тому він мав можливість (і навички) спілкуватися з будь-яким чиновником в Україні.

Він знав, як розмовляти за допомогою закритого зв'язку – "сотки", "двохсотки", "трисотки" через мобільний телефон. А також володів великою базою контактів і особистими номерами багатьох чиновників, політиків, силовиків.

Історія №1

19 лютого 2014 року приблизно о 23:00 Михайлу (який перебував у одному з СІЗО Тернопільської області начебто за сфабрикованою справою) зателефонував товариш Мар'ян Качур та розповів про підготовку масового розстрілу в Хмельницькому. У Качура в місті жили родичі, що володіють пекарнями, які й розповіли міські чутки.

Нагадаємо, все це відбувалося під час початку запеклих зіткнень у Києві.

Нібито 8-й окремий полк сил спеціальних операцій під командуванням полковника Олега Нечаєва разом з бійцями підрозділу мали зробити "вогненний коридор" в Хмельницькому за наказом тодішнього голови СБУ області Віктора Крайтора. За словами пранкера, постраждати через це могли щонайменше 500 осіб.

Шекета тієї ж миті набрав генерал-полковника Михайла Коваля і попросив зв'язатися з керівником Хмельницької академії Прикордонної служби ім. Б.Хмельницького Валерієм Райком. У розмові з Ковалем (вночі, коли був відключений спецзв'язок) пранкер представився заступником голови Адміністрації Януковича, генералом Олегом Рафальським.

Після розмови (а саме – наказу не виконувати злочинні розпорядження СБУ), Шекеті вдалося уникнути кровопролиття, наказавши (через Райка) не використовувати полк у розгоні демонстрантів і не задіювати план "Бумеранг".

Майданівці проводять обшуки в Хмельницькому СБУ 20 лютого 2014 vsim.ua

Тим самим, за його словами, він зміг нівелювати злочинні накази Крайтора і врятувати людей. Далі він вивів із будівлі СБУ групу бійців "Альфа", які були нібито з незареєстрованою зброєю.

До речі, справа Крайтора справді висвітлювалася в ЗМІ. І його підозрювали у спробі влаштувати силовий розгін протестів.

Історія №2

Далі Шекета дізнався, що після розстрілів на Майдані Віктор Янукович зі своїм оточенням планували прилетіти до Харкова й виступити перед українцями. Це могло бути початком створення "Харківської народної республіки", ґрунт для цього вже готувався.

Розуміючи це, він зателефонував черговому з харківського УВС, представився генералом Миколою Маломужем і передав інформацію про те, що майже 150 снайперів з радикального крила націоналістів їдуть "зустрічати" Януковича. І нібито є 100% дані про ліквідацію президента відразу з декількох точок під час його виступу в Харкові. Інформацію продублювали начальнику УВС області, а також Геннадію Кернесу і Михайлу Добкіну.

20 лютого о Шекета побачив масові розстріли на Майдані в Києві і зателефонував першому президенту України Леоніду Кравчуку з історією про "план Чаушеску", головна мета якого – ліквідація глави держави. Леонід Макарович у інформацію повірив і спробував зв'язатися з Віктором Януковичем, але марно.

Протести на Майдані в 2014 році

Після Кравчук набрав Андрія Клюєва (тодішнього главу Адміністрації президента) і розповів йому про підготовку замаху на главу держави. За словами нашого оповідача, це було вагомим аргументом для того, щоб оточення Януковича поспіхом евакуювалося.

OBOZREVATEL зв'язався з першим президентом України і він цю інформацію підтвердив. "Мені телефонувала людина, представилася головою якогось комітету, почала згадувати "план Чаушеску". Я деталі не дуже пам'ятаю. Мовляв готується серйозна акція проти Януковича.

На той час я не був посадовою особою, тому пообіцяв набрати Януковича і розповісти про це. До нього додзвонитися не зміг, тому набрав Андрія Клюєва. Розповів все, що мені відомо з цього дзвінка. Все, на цьому моя роль закінчилася", – розповів Кравчук.

Чи вплинула розказана ним історія на втечу Януковича, Кравчук сумнівається:

"Не думаю. Клюєв мені сказав, мовляв таких дзвінків або повідомлень на той момент було багато. Тому не думаю, що вони це сприйняли серйозно. Тим паче, що я не зміг додзвонитися тій людині, яка мене спершу набирала".

Зустріч Януковича з лідерами Майдану

Історія №3

Тут йтиметься про фінальний етап втечі. Не отримавши можливості покинути Україну з Донецька (оскільки було введено "план Чаушеску" і прикордонники не випускали літак із аеропорту), Янукович попрямував до Криму.

Там Шекета через телефонний зв'язок із одним з охоронців президента (знову ж представляючись йому заступником голови АП генералом Рафальським) планував загнати в кут Януковича і в Судакському районі Криму. На місці його мали зустрічати бійці українського Чорноморського флоту.

Віктор Янукович після втечі до Росії

Щоправда, там вже оточення президента здогадалося про каверзу і зв'язок з пранкером перервався. Якщо вірити цій людині, то буквально за одну ніч з 19 до 20 лютого 2014 року через приміщення СІЗО він зміг змінити історію України.

До речі, в інтернеті гуляє дуже цікавий коментар ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки. Він розповідає історію, коли йому особисто зателефонувала мати покійного Кузьми Скрябіна і частково переказала ці ж події.

"Треба обов'язково зустрітися з Георгієм і розповісти йому. Ця людина 19.02.2014 врятувала від розстрілу сотні хмельничан! Шекета Михайло Іванович. Обов'язково треба розповісти Георгію, тому що його всі обманюють!", – процитувала слова мати Кузьми.

Водночас Тука сказав, що не знає про кого мова і про які події. "Але, розуміючи, що це було дуже важливим для Кузьми, прошу всіх, кому щось відомо про те, що він хотів мені розповісти, знайдіть мене", – додав заступник міністра у коментарі виданню.

У ГПУ знали про це?

OBOZREVATEL зв'язався з Сергієм Горбатюком, який раніше був начальником управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури (займався розслідуванням справ Майдану), і попросив прокоментувати історію, а також особистість цього Михайла Шекети.

"Він був у нас в ролі свідка. Воно якось 50/50. Він назвав номер телефону, якого в з'єднаннях з зазначеними абонентами немає. Але окремі свідки підтвердили, що вони розмовляли ввечері з ним, тобто нібито з Рафальським. А інші ж особи, навпаки, говорили, що з такими людьми не розмовляли.

Там ще не закінчилися перевірки в цій справі. Він може не все говорити або не скрізь правду, додавати щось. Повторюся, що перевірка не була проведена до кінця", – підкреслив Горбатюк в коментарі OBOZREVATEL.

Сергій Горбатюк

Хто такий Шекета і що про нього відомо?

У розмові він представився "Джокером", а також розповів, що у нього є своя група пранкерів. З відкритих джерел про нього відомо не так багато.

Наприклад, видання "Закарпатська народна газета" в липні 2017 року присвятила Шекеті цілий матеріал. Журналісти пишуть, що їм зателефонували з Адміністрації президента "і попросили звернути увагу на те, що наша газета могла образити людину, назвавши його шахраєм, хоча насправді ця людина – безкорисливий авантюрист".

Як виявилося, дзвінок був від пранкера і це була лише підстава розповісти газеті історію Шекети.

Інформація в ЗМІ про Шекету

"Мова про те, як міліція затримала чоловіка, який, надівши генеральську форму, їздив областями і, вихваляючись зв'язками у "верхах", представляючись безпосередньо людиною, яка вирішує кадрові питання, брав гроші від чиновників за рішення про призначення їх на вищі посади.

І тоді нам згадалося, що такі випадки були і в Закарпатті. Хоча насправді затримали Михайла досить випадково в Тернополі. Причому він сам викликав міліцію, щоб поскаржитися на сусідів за бешкет", – пише газета.

А це вже стаття з "Подільських вістей" за 2016 рік. У ній розповідається про те, що, навіть перебуваючи в СІЗО, Михайло Шекета зупинив кровопролиття в період Майдану в Хмельницькому:

"Наприкінці березня в редакцію зателефонував один із заступників секретаря Ради національної безпеки і оборони з незвичайним проханням. Мовляв, у Хмельницькому багато хто вважає себе причетними до того, що під час штурму приміщення управління СБУ в області 19 лютого вдалося уникнути великих жертв, адже тодішня влада хотіла задіяти військових для наведення порядку. І тільки завдяки Михайлу Шекеті цього вдалося уникнути".

Якщо в учасників історії будуть свої коментарі, ми готові їх опублікувати. Якщо вам відомі подробиці цих подій, зв'яжіться з нами, ми можемо надати їм розголосу.

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