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8 грудня • оновлено в 19:03
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Втік, не зупиняючись: на Житомирщині поліцейський насмерть збив велосипедиста

2.1т
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У Житомирській області у місті Чуднів затримали співробітника поліції, який насмерть збив велосипедиста.

Як повідомили на сайті відділу комунікації обласної поліції, інцидент стався ввечері 6 грудня. Водій наїхав на велосипедиста та втік з місця НП.

"Водій автомобіля "Фольксваген Транспортер" скоїв наїзд на велосипедиста і, не зупиняючись, поїхав. Від отриманих травм потерпілий, як з'ясувалося 64-річний житель села Короченки, загинув", – сказано у повідомленні.

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

Порушником виявився 35-річний працівник місцевого відділення поліції. Поліцейського усунули від роботи, матеріали справи передадуть до Державного бюро розслідувань.

Як писав OBOZREVATEL, ДТП з автомобілем поліції сталася 7 червня в Конотопі (Сумська область). 10-річного хлопчика доставили в лікарню у важкому стані, він переніс операцію, в ході якої йому довелося видалити селезінку.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Житомир
Тег
ДТП
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