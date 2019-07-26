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"В*та виє!" У Криму визнали, що Росія перетворила півострів на пекло

20.9т Читати матеріал російською

У Криму люди засумували за українськими порядками на півострові і визнали, що Росія після анексії перетворила Крим на пекло.

Листування місцевих жителів опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Кримський бандерівець. Кримчани поскаржилися на захоплення популярних пляжів і моря, де люди купалися з самого дитинства.

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"Крим. Вата виє, що скоро все захоплять. Вата не помітила, що все захопили ще 5 років тому. Прочитайте, що пишуть жителі Севастополя про ставлення до окупантів. Рашистів за поребриком шокували одкровення про Росію і її порядки. Туга за Україною, як сніжний ком", – повідомив блогер.

"В*та виє!" У Криму визнали, що Росія перетворила півострів на пекло
"В*та виє!" У Криму визнали, що Росія перетворила півострів на пекло

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фанат Путіна на фото показав, до чого Росія довела Крим. У Коктебелі трапився сміттєвий та транспортний колапс.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Третий местный дypaчок, Медовар куда-то пропал)))!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия страна террорист и окупант! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы!смерть кремлевским выплядкам окупантам
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Кожедуб ruslan, вперёд мамкин киборг, на Крым!
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Это называется сам сочиняю сам верю,,,сказочник вас в крыму не просто не любят а люто ненавидят
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