"В*та виє!" У Криму визнали, що Росія перетворила півострів на пекло

У Криму люди засумували за українськими порядками на півострові і визнали, що Росія після анексії перетворила Крим на пекло.

Листування місцевих жителів опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер Кримський бандерівець. Кримчани поскаржилися на захоплення популярних пляжів і моря, де люди купалися з самого дитинства.

"Крим. Вата виє, що скоро все захоплять. Вата не помітила, що все захопили ще 5 років тому. Прочитайте, що пишуть жителі Севастополя про ставлення до окупантів. Рашистів за поребриком шокували одкровення про Росію і її порядки. Туга за Україною, як сніжний ком", – повідомив блогер.

Крим. Вата виє, що скоро все захоплять. Вата не помітила, що все захопили ще 5 років тому. Прочитайте, що пишуть жителі Севастополя про ставлення до окупантів. Рашістов за поребриком шокували одкровення про россіі🇷🇺 і її порядках. Туга за Украіне🇺🇦 як сніжний ком.РЕКОМЕНДУЮ👍❗️ pic.twitter.com/g3a7J9YyQs - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) July 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фанат Путіна на фото показав, до чого Росія довела Крим. У Коктебелі трапився сміттєвий та транспортний колапс.

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