"В*та шукає пригод": в мережі викрили зрадницю України

У мережі викрили жительку України, яка зібралася в анексваний Крим "прокотитися" по незаконно побудованому Росією Керченському мосту.
Відповідний скріншот із паблік Керчі оприлюднила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.
"Керчани, всім добрий день! Хто може підказати – я збираюся приїхати з Херсона до вас в місто, до родичів, чи зможу на машині з українськими номерами прокотитися по новому мосту?" – написала в соцмережі жителька Херсонської області Ірина Чернусь.
"Якщо є в СБУ хто живий – візьміть громадянку на олівець! Умисел на порушення кордонів України. Гола Пристань – батьківщина. Передавайте привіт, хто може теж там дамочці", – обурилася блогер.
Ірина Чернусь
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Ірина Чернусь
Twitter RoksolanaToday&Крым25%
Cкріншот
Користувачі в коментарях бурхливо відреагували на пост.
"Гастролююча в*та шукає пригод", "Яка низькість і збитковість", "Як це назвати? Чекаю послідовності щодо всіх, хто прокотився по мосту", – написали в коментарях.
Якщо є в СБУ @ServiceSsu хто живий-візьміть громадянку на олівець! https://t.co/N1TxMvCfQb pic.twitter.com/qed1g8fEvt- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) August 6, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в анексованому Криму на мітинг, присвячений захопленню півострова Росією, не пустили зрадника України, котрий представився народним депутатом.
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