"В*та шукає пригод": в мережі викрили зрадницю України

У мережі викрили жительку України, яка зібралася в анексваний Крим "прокотитися" по незаконно побудованому Росією Керченському мосту.

Відповідний скріншот із паблік Керчі оприлюднила в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

"Керчани, всім добрий день! Хто може підказати – я збираюся приїхати з Херсона до вас в місто, до родичів, чи зможу на машині з українськими номерами прокотитися по новому мосту?" – написала в соцмережі жителька Херсонської області Ірина Чернусь.

"Якщо є в СБУ хто живий – візьміть громадянку на олівець! Умисел на порушення кордонів України. Гола Пристань – батьківщина. Передавайте привіт, хто може теж там дамочці", – обурилася блогер.

Ірина Чернусь Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Ірина Чернусь Twitter RoksolanaToday&Крым25%

Cкріншот

Користувачі в коментарях бурхливо відреагували на пост.

"Гастролююча в*та шукає пригод", "Яка низькість і збитковість", "Як це назвати? Чекаю послідовності щодо всіх, хто прокотився по мосту", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в анексованому Криму на мітинг, присвячений захопленню півострова Росією, не пустили зрадника України, котрий представився народним депутатом.

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