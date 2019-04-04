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"В*та повинна горіти яскраво!" Соколова розповіла, як боротися з росіянами

1.4тЧитати матеріал російською

Із росіянами, які прийшли окупувати чужу країну і вбивати її громадян, можна розмовляти тільки з позиції сили.

Іншої мови агресор не розуміє, отже, з ним потрібно бути максимально категоричним. Таку думку висловила українська журналістка Яніна Соколова під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"У нас є такий жарт, що вата повинна горіти яскраво. Так ось, мені здається, що поки цим людям не покажуть, як можна горіти яскраво, з позиції сили не пояснять, що буде, якщо вони і далі рухатимуться в заданому агресивному, нерозумному, нищівному напрямку як у відношенні до себе, так і до сусідів та інших держав, які хочуть залапати, — вони нічого не зрозуміють. Ця країна розуміє тільки позицію сили", — переконана вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова вшанувала пам'ять загиблих добровольців Яни Червоної і Олександра Мілютіна сильною промовою. У ній, крім усього, вона залишила і послання російським окупантам, які вбивають українців. Журналістка закликала агресорів "від*батися від України".

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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