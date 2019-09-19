Головна Новини
19 вересня • оновлено в 21:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"В*та готувалася": в Росії 10 років тому передбачили вторгнення Путіна на Донбас

4.5т Читати матеріал російською

Російський письменник-фантаст Георгій Савицький, який родом із Донецька, ще в 2009 році почав розпалювати ненависть РФ до українців і передбачив війну на Донбасі.

На це звернула увагу в Facebook завідувачка відділом у Національному музеї "Меморіал жертвам Голодомору", журналістка Ярослава Музиченко.

Зокрема, мова йде про книгу Савицького "Поле бою – Україна. Зламаний тризуб", в якому фантаст пише про те, як "помаранчеві нацисти розв'язують в Україні громадянську війну".

Новини
"Держава-вірус!" Пропагандисти на росТБ поскандалили через Україну

Савицький 10 років тому передбачив війну на Донбасі

Савицький 10 років тому передбачив війну на Донбасі

"Все Лівобережжя, Крим і Новоросія піднімаються проти окупантів. Росія допомагає бійцям Опору новітнім озброєнням, добровольцями і військовими радниками. Вони зламають проклятий б*ндерівський тризуб! Вони покажуть натовським "яструбам" кузькіну мать! Поле битвиУкраїна! Це наш останній і рішучий бій!" – сказано в скандальному творі.

"Росіян заздалегідь готували до війни з Україною", – обурилася у відповідь на це Музиченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, книгу Савицького "Поле бою – Україна. Зламаний тризуб" заборонили в Україні ще в 2015 році разом із ще 37 подібними творами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Місце
Україна
Тег
пропаганда
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
34
7
Смішно
8
Цікаво
30
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
автора не помню,год издания кажется 2011,название книги ..Ничья земля..рекомендую..,реалии описаны примерно.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Очередное днище повержено!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Борисс Робот
Борисс Робот
сломанный кокошник...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel