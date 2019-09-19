"В*та готувалася": в Росії 10 років тому передбачили вторгнення Путіна на Донбас

Російський письменник-фантаст Георгій Савицький, який родом із Донецька, ще в 2009 році почав розпалювати ненависть РФ до українців і передбачив війну на Донбасі.

На це звернула увагу в Facebook завідувачка відділом у Національному музеї "Меморіал жертвам Голодомору", журналістка Ярослава Музиченко.

Зокрема, мова йде про книгу Савицького "Поле бою – Україна. Зламаний тризуб", в якому фантаст пише про те, як "помаранчеві нацисти розв'язують в Україні громадянську війну".

Савицький 10 років тому передбачив війну на Донбасі

"Все Лівобережжя, Крим і Новоросія піднімаються проти окупантів. Росія допомагає бійцям Опору новітнім озброєнням, добровольцями і військовими радниками. Вони зламають проклятий б*ндерівський тризуб! Вони покажуть натовським "яструбам" кузькіну мать! Поле битви – Україна! Це наш останній і рішучий бій!" – сказано в скандальному творі.

"Росіян заздалегідь готували до війни з Україною", – обурилася у відповідь на це Музиченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, книгу Савицького "Поле бою – Україна. Зламаний тризуб" заборонили в Україні ще в 2015 році разом із ще 37 подібними творами.

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