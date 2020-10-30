Всю Україну заллє дощами: синоптики попередили про погіршення погоди

У п'ятницю, 30 жовтня, в Україні погіршиться погода. Дощі очікуються майже у всіх областях.

За прогнозами синоптиків, в суботу зливи продовжать йти переважно на заході, в Криму, Приазов'ї та на крайньому сході. Про це повідомляє "Метеопост" і Укргідрометцентр у Facebook.

"Завтра в західних і східних, вдень також у Вінницькій та більшості північних областей місцями невеликий дощ, найближчої ночі на Закарпатті та в Карпатах помірний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом. Вночі та вранці в Україні, крім заходу, тумани. Температура вночі +5 +10, вдень +9 +14, у південній частині до +17", – уточнили фахівці.

На початку наступного тижня, 1-2 листопада, циклон, який сформується над Чорним морем принесе опади на півдні, на сході і в центрі.

Злива можлива в Одеській області – до 25 мм протягом доби. Сильний вітер очікується в Криму і Приазов'ї – 15...18 м/с.

Температура повітря знизиться в країні днем до рівня +8...+11, на півдні +11...+14.

"У вихідні в більшості областей пройдуть дощі. У суботу в Карпатах з мокрим снігом, на півдні і сході країни місцями значні дощі, лише 1 листопада в західних областях припинення опадів. В Україні очікується зниження температури на 2-4 градуси", – спрогнозували в Укргідрометцентрі.

Карта руху циклону. "Метеопост" в Facebook

Пронози погоди в Україні. "Метеопост" в Facebook

Україну заллє дощами. Укргідррометцентр в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній метеорологічній організації (ВМО) заявили, що точність прогнозів погоди в світі значно знизилася, так як під час пандемії коронавірусу в небо піднімається набагато менше літаків.