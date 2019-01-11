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Усю ніч відбивали кригу: потяг ''Укрзалізниці'' з пасажирами потрапив у пастку

2.4тЧитати матеріал російською

Пасажири потяга "Харків — Ковель" їхали у вагонах, які не опалювалися.

Журналістка Олена Семенова у Facebook розповіла, що люди грілися як могли, ховаючись під трьома ковдрами.

"Вижити минулу ніч у потязі Харків — Ковель, який іде через Кременчук, можна було тільки "порішати" три ковдри. О 5 ранку я стала тим "рішалово", тому сон своїм мандрівницям забезпечила", — написала вона.

Зазначимо, що Смирнова їхала у холодному вагоні із двома доньками.

Потяг

Потяг

112 Украина

Журналістка додала, що умови були жахливими. До того ж провідниця усю ніч відбивала кригу в вагоні.

"Про туалети мовчу. Руки мерзнуть їх фоткати. Ги-ги усю ніч чути стукіт — це провідниця кригу оббиває", — повідомила вона.

Також через соцмережі вона звернулася до керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова: "Доброго ранку, пане Євгене Кравцов. Вам добре спалося, не ікалося?".

Потяг Харків — Ковель

Потяг Харків — Ковель

Facebook

Потяг Харків — Ковель

Потяг Харків — Ковель

Facebook

Потяг Харків — Ковель

Потяг Харків — Ковель

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажирам потяга Чернівці — Київ довелося мерзнути через відсутність опалення у купейному вагоні.

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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
повесьте по вагонам свежие сводки проседания Крымского моста! украинцам сразу станет не до холода, их будут греть мысли о скором разрушении путинских строек!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Да врут все.томос их согрел
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Кац Моисей
Кац Моисей
а про томос забыли? Он он всех бед.
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