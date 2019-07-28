Вся справа у сексі: православний єпископ пояснив походження геїв

Кіпрський православний єпископ Неофітос Масурас заявив, що людина народжується гомосексуальною, якщо її батьки під час вагітності займаються анальним сексом.

Таку заяву він зробив під час занять в початкових школах в Нікосії, передає Daily Mail. За його словами, такий вид сексу є неприродним, що і зумовлює народження дитини гомосексуальною.

"Святий Порфирій говорив, що, якщо жінці це подобається, то її бажання потім передається дитині", - пояснив Масурас.

Крім того, зазначив єпископ, Порфирій радив гомосексуалам жити на самоті і молитися все життя, щоб їхня сексуальна орієнтація змінилася.

гомосексуалізм catholic.ru

Святий Порфирій, на якій послався єпископ, помер у 1991 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше і. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвіяла міф про гомосексуалізм, підкресливши, що наукою давно доведено природність даного явища.

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