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Вся справа у сексі: православний єпископ пояснив походження геїв

7.4т Читати матеріал російською

Кіпрський православний єпископ Неофітос Масурас заявив, що людина народжується гомосексуальною, якщо її батьки під час вагітності займаються анальним сексом.

Таку заяву він зробив під час занять в початкових школах в Нікосії, передає Daily Mail. За його словами, такий вид сексу є неприродним, що і зумовлює народження дитини гомосексуальною.

"Святий Порфирій говорив, що, якщо жінці це подобається, то її бажання потім передається дитині", - пояснив Масурас.

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Крім того, зазначив єпископ, Порфирій радив гомосексуалам жити на самоті і молитися все життя, щоб їхня сексуальна орієнтація змінилася.

гомосексуалізм

гомосексуалізм

catholic.ru

Святий Порфирій, на якій послався єпископ, помер у 1991 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше і. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвіяла міф про гомосексуалізм, підкресливши, що наукою давно доведено природність даного явища.

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Теги
ЛГБТ церква
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
так аналом все укросвини занимаются
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Жирнов Влад, Ааааа, понятно, если мужик трахает мелкий рогатый скот, рождаются такие вот Владики Жирновы ))))
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Nikola Igor
Nikola Igor
Жирнов Влад!!! Ты прав!!! Трахают вас в ваши ватные задницы.
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