ЗСУ знищили на Донбасі опорний пункт "Л/ДНР": ліквідовано 7 терористів. Відео

Українські бійці, які виконують завдання в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, знищили взводно-опорний пункт проросійських бойовиків.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував військовий Олександр Ведмідь. Операція відбулася на територія "ДНР".

"На території ДНР. Штурм ворожого ВОПа. 7 – 200, 1 – 300. З нашого боку без втрат і поранень. Спасибі причетним", – йдеться у повідомленні.

Українські бійці знищили на Донбасі ВОП із терористами (Facebook Олександр Ведмідь)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Російської Федерації за минулу добу, 15 липня, 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. За даними розвідки, українські захисники знищили двох загарбників.