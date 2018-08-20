Относительно продвижения ВСУ в "серой зоне"

Несколько дней назад подразделениями "королевской бригады" ВСУ (24 ОМБр им. короля Даниила) совместно с ротой глубинной разведки отдельного разведывательного батальона были проведены мероприятия по вытеснению российских оккупационных войск от населенных пунктов для предотвращения ведения ими огня по мирным жителям. Результатом которых стало завершение создания кольца безопасности вокруг города Торецк и образование буферной зоны вокруг КПВВ "Майорское". Вместе с тем под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Всего взято под контроль более десяти квадратных километров территории так называемой "серой зоны".

По данным группы ИС, операция была тщательно спланирована и организована и стала большой неожиданностью для противника - украинские войска ночью заняли только что оборудованные позиции российско-оккупационных войск, которые те обустроили для проведения обстрелов как Объединенных сил, так и мирного населения.

Во время выполнения задания противник оказывал сопротивление и пытался отбить некоторые позиции. В ходе боестолкновения погиб младший сержант ВСУ Дмитрий Украинский.

Все задачи были выполнены успешно благодаря опыту, профессионализму, личному мужеству и решимости командира "королевской бригады" Валерия Гудзя, его солдат и офицеров, таких как Роман Ботнарь, Сергей Завягин, Роман Коренюк, Дмитрий Бондарев, Олег Телюк, командира роты глубинной разведки разведывательного батальона Олега Ляденко, командира взвода роты глубинной разведки Зураба Чхилидзе.

После того как украинские военные восстанавливают контроль в подобных населенных пунктах, там сразу же появляются все составляющие органов государственного управления Украины.