ЗСУ передали партію модернізованих танків: що поліпшили. Фото

Львівський бонетанковий завод передав для потреб Міноборони України партію відремонтованих і модернізованих танків Т-64.

Про це повідомили на сайті ГК "Укроборонпром". Фахівці підприємства поліпшили тактико-технічні характеристики танків.

На бойові машини встановили нові сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, комплекти динамічного захисту і "ще безліч додатків для більш ефективного виконання бойових завдань".

За словами директора підприємства Віктора Андрощука, основна модернізація танка Т-64 – це насамперед системи зв'язку й управління вогнем.

Крім того, на Львівському бронетанковому повідомили, що конструкторсько-технологічне бюро заводу працює паралельно над капремонтом і модернізацією інших видів гусеничної бронетехніки, таких як танк Т-80, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-2 і БТС-4.

Також підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків Т-72, Т-64 і Т-55 і ряду спеціальних інженерних машин, таких, як броньована машина розмінування БМР-2 та інженерна машина розгородження ІМР-2.

За словами заступника гендиректора з виробництва "Укроборонпрому" Ігоря Фоменка, протягом усього карантину Львівський бронетанковий завод працює "як годинник", своєчасно виконує свої договірні зобов'язання і постачає техніку на передову.

На бойові машини встановили нові сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації (Укроборонпром)

Танки отримали комплекти динамічного захисту і "ще безліч додатків для більш ефективного виконання бойових завдань" (Укроборонпром)

Основна модернізація танка Т-64 – це насамперед системи зв'язку й управління вогнем (Укроборонпром)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Харківське конструкторське бюро з машинобудування (ХКБМ), що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", у травні передало Міністерству оборони України п'ять нових бронетранспортерів.