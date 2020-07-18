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ЗСУ передали партію модернізованих танків: що поліпшили. Фото

Борис Бондар
Борис Бондар
Суспільство
14,9 т.
Львівський бронетанковий завод передав Міноборони партію танків Т-64

Львівський бронетанковий завод передав Міноборони партію танків Т-64.

Львівський бонетанковий завод передав для потреб Міноборони України партію відремонтованих і модернізованих танків Т-64.

Про це повідомили на сайті ГК "Укроборонпром". Фахівці підприємства поліпшили тактико-технічні характеристики танків.

На бойові машини встановили нові сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації, комплекти динамічного захисту і "ще безліч додатків для більш ефективного виконання бойових завдань".

За словами директора підприємства Віктора Андрощука, основна модернізація танка Т-64 – це насамперед системи зв'язку й управління вогнем.

Крім того, на Львівському бронетанковому повідомили, що конструкторсько-технологічне бюро заводу працює паралельно над капремонтом і модернізацією інших видів гусеничної бронетехніки, таких як танк Т-80, броньовані ремонтно-евакуаційні машини БРЕМ-2 і БТС-4.

Також підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків Т-72, Т-64 і Т-55 і ряду спеціальних інженерних машин, таких, як броньована машина розмінування БМР-2 та інженерна машина розгородження ІМР-2.

За словами заступника гендиректора з виробництва "Укроборонпрому" Ігоря Фоменка, протягом усього карантину Львівський бронетанковий завод працює "як годинник", своєчасно виконує свої договірні зобов'язання і постачає техніку на передову.

На бойові машини встановили нові сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації

На бойові машини встановили нові сучасні нічні приціли, новітні цифрові радіостанції, супутникові системи навігації (Укроборонпром)

Танки отримали комплекти динамічного захисту і "ще безліч додатків для більш ефективного виконання бойових завдань"

Танки отримали комплекти динамічного захисту і "ще безліч додатків для більш ефективного виконання бойових завдань" (Укроборонпром)

Основна модернізація танка Т-64 – це насамперед системи зв'язку й управління вогнем

Основна модернізація танка Т-64 – це насамперед системи зв'язку й управління вогнем (Укроборонпром)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Харківське конструкторське бюро з машинобудування (ХКБМ), що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", у травні передало Міністерству оборони України п'ять нових бронетранспортерів.

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