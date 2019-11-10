Головна Новини
10 листопада • оновлено в 15:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Путіне, тримайся! ЗСУ отримали потужну бойову систему: фото і характеристики

4.2т Читати матеріал російською

Збройні сили України отримали нову реактивну систему залпового вогню "Верба" українського виробництва.

Про це повідомляє інформагенція Міністерства оборони України "АрміяInform" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Уже в 2019 році будуть сформовані перші штатні підрозділи, на озброєння яких надійде дана система. Серійне виробництво РСЗВ "Верба" буде здійснюватися на державному підприємстві "Шепетівський ремонтний завод".

Новини
ЗСУ отримали "невидимий" безпілотник: потужне відео
ЗСУ отримали РСЗВ "Верба"

ЗСУ отримали РСЗВ "Верба"

Укроборонпром

Нова українська РСЗВ "Верба" є модернізованою версією радянської 122-мм РСЗВ 9К51 "Град". Модернізація розроблена Харківським конструкторським бюро ім. А. Морозова.

За словами розробників, РСЗВ обладнана цифровими системами, що дозволяють керувати вогнем, вести прицілювання і управляти процесом перезарядки в автоматичному режимі, не виходячи з кабіни. Боєкомплект складається з 40 реактивних снарядів калібру 122 мм із дальністю ураження цілей до 40 км. Перезарядка повного пакета займає до 10 хвилин.

ЗСУ отримали РСЗВ "Верба"

ЗСУ отримали РСЗВ "Верба"

Укроборонпром

Згідно із заявою українського військового відомства, машини РСЗВ обладнуються сучасними системами цифрового зв'язку для захищеної передачі інформації.

Всього на озброєння прийняті 33 одиниці бойової техніки, крім "Верби". Це, зокрема, станція контрбатарейної боротьби "Зоопарк-3", комплекс автоматизованого управління вогнем артилерії "Оболонь-А", бойова машина "Оса-АКМ", бронеавтомобіль "БАРС-8".

ЗСУ отримали бойову систему "Верба"

ЗСУ отримали бойову систему "Верба"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ вперше випробували на навчаннях командний пункт "Ореанда".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "озброєння" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
озброєння
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
Поділитися у Facebook
17
Коментарі
8
139
Смішно
24
Цікаво
2
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Podyu Roman
Podyu Roman
ВЕРБОЙ по сракам москалям!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Умеют смешить вислоухие. Недаром у них клоун гидрант
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Podyu Roman
Podyu Roman
Xозяин Xoxлов, вова хоть в пупок не целует.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Фролов Олег
Фролов Олег
А если в ответ прилетит РСЗО с дальностью 90 км? Писатели, аккуратно со словами, а то ведь действительно Путин испугается
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Podyu Roman
Podyu Roman
Фролов Олег, получите в ответ РСЗО 130+ км. С самонаведением
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки