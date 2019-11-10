Путіне, тримайся! ЗСУ отримали потужну бойову систему: фото і характеристики

Збройні сили України отримали нову реактивну систему залпового вогню "Верба" українського виробництва.

Про це повідомляє інформагенція Міністерства оборони України "АрміяInform" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Уже в 2019 році будуть сформовані перші штатні підрозділи, на озброєння яких надійде дана система. Серійне виробництво РСЗВ "Верба" буде здійснюватися на державному підприємстві "Шепетівський ремонтний завод".

ЗСУ отримали РСЗВ "Верба" Укроборонпром

Нова українська РСЗВ "Верба" є модернізованою версією радянської 122-мм РСЗВ 9К51 "Град". Модернізація розроблена Харківським конструкторським бюро ім. А. Морозова.

За словами розробників, РСЗВ обладнана цифровими системами, що дозволяють керувати вогнем, вести прицілювання і управляти процесом перезарядки в автоматичному режимі, не виходячи з кабіни. Боєкомплект складається з 40 реактивних снарядів калібру 122 мм із дальністю ураження цілей до 40 км. Перезарядка повного пакета займає до 10 хвилин.

ЗСУ отримали РСЗВ "Верба" Укроборонпром

Згідно із заявою українського військового відомства, машини РСЗВ обладнуються сучасними системами цифрового зв'язку для захищеної передачі інформації.

Всього на озброєння прийняті 33 одиниці бойової техніки, крім "Верби". Це, зокрема, станція контрбатарейної боротьби "Зоопарк-3", комплекс автоматизованого управління вогнем артилерії "Оболонь-А", бойова машина "Оса-АКМ", бронеавтомобіль "БАРС-8".

ЗСУ отримали бойову систему "Верба"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ вперше випробували на навчаннях командний пункт "Ореанда".

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