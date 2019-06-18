Вступна кампанія: як змінили правила та куди податися українцям

Уже з 1 липня десятки тисяч абітурієнтів почнуть вступну кампанію до українських вишів.

Фахівці в сфері HR попереджають випускників та їхніх батьків – до вибору університету й професії варто підійти з розумом.

Як пройде вступна кампанія і на кого варто вчитися – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Уже з 1 липня для понад ста тисяч абітурієнтів розпочнеться вступна кампанія до українських вишів;

МОН внесло декілька важливих змін. Варто звернути увагу на прохідні бали, а також на терміни подачі документів на вступ;

Перш ніж нести заяву у виш, експерти радять зважити всі "за" і "проти". Подавати документи аби куди не варто. Ринок праці має величезну кількість варіантів і не обмежується звичними вакансіями юристів чи економістів;

HR-фахівці рекомендують звернути увагу на сферу IT, аграрні спеціальності, а також інженерію.

Що важливо знати про вступ

Період ЗНО офіційно добіг кінця. Тести склали трохи більше 155 тисяч українців. Вступна кампанія абітурієнтів розпочнеться вже 1 липня.

Цього року Міністерство освіти і науки внесло декілька змін у правила вступу. Так, з дня початку кампанії кожен зможе зареєструватися в електронному кабінеті, а прийом заяв і документів стартує з 10 липня.

Для вступників на основі результатів ЗНО процес подачі документів триватиме до 18-ї години 22 липня, а для тих, хто вступає за співбесідою – до 16 липня. Творчі конкурси в цьому році проведуть до початку прийому заяв – з 1 по 10 липня для тих, хто хоче вчитися за рахунок бюджету, і з 11 по 22 липня – для абітурієнтів, які будуть оплачувати навчання самі. Вступні іспити пройдуть із 17 по 22 липня, співбесіди – з 17 по 19 липня.

ЗНО

Цьогоріч абітурієнти можуть використовувати сертифікати ЗНО і за 2017-2018 рр. Однак мовні іспити (мається на увазі англійська, німецька та інші мови) дійсні лише за 2018 і 2019 роки. Мінімальний бал на більшість спеціальностей визначатимуть самі виши.

Цього року встановлено новий мінімальний поріг на 6 спеціальностей з особливо високим рівнем відповідальності: "Публічне управління і адміністрування", "Право", "Міжнародне право", "Міжнародні відносини", "Міжнародні економічні відносини" і "Фармація, промислова фармація".

Як і в 2018-му, мінімальний поріг встановлений також на "Стоматологію", "Медицину", "Педіатрію". Для участі в конкурсі на ці спеціальності абітурієнт повинен мати не менше 150 балів за другим і третім конкурсним предметом.

Що стосується подачі документів, то тут правила не змінилися. Якщо абітурієнт претендує на бюджет, він може подати 7 заяв на 4 спеціальності. Для контрактників обмежень немає.

Дивіться відео за темою:

Ще одне нововведення 2019 року – розширення пільг для учасників бойових дій. Вони будуть поширені на всіх вступників цієї категорії, а не тільки на учасників бойових дій АТО/ООС, як було раніше.

Куди варто вступати

Це одне з головних питань як для абітурієнтів, так і для їхніх батьків. Ринок професій просто переповнений різними пропозиціями. Водночас кожен намагається знайти для себе оптимальний варіант.

На думку провідного наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Лідії Ткаченко, перед подачею документів потрібно вирішити два питання.

Перший – точно визначитися, що саме подобається абітурієнту, в якому напрямку він готовий розвиватися. Друге – обрати якісний ВНЗ, який зможе допомогти реалізувати себе.

"Потрібно обирати не стільки спеціальність, скільки університет і місто. Необхідно зважити свої сили, майбутні перспективи працевлаштування. До процесу вибору варто підходити комплексно. Не важливо, яку професію ви обрали, успіху можна досягти всюди. Головне – мати бажання і базу, де ви отримаєте знання", – пояснила OBOZREVATEL Ткаченко.

Важливо зазначити, що ринок праці в 2019 році досить широкий. Правда, як і в попередні роки, особливу популярність утримує сфера IT. Це одна з найбільш перспективних вузькопрофільних галузей. В Україні середня зарплата айтішників – 4000 доларів. Принаймні, такі дані наводить дослідницька компанія Indigo Tech Recruiters.

Справжнім відкриттям можуть стати й аграрії. Вони приносять майже 40% всієї валютної виручки країні. Це теж одна з найперспективніших сфер, але й тут відчувають на собі кадровий голод. Як кажуть в аграрному холдингу "Укрлендфармінг", тракторист у середньому отримує 30 тис. грн на місяць. Але й на таку зарплату досить складно знайти співробітника.

Аграрії можуть заробляти від тисячі доларів

Новини Дівчина закликала Зеленського скасувати ЗНО та отримала підтримку

На думку HR-експерта порталу Rabota.ua Тетяни Пашкіної, зараз у абітурієнтів є широкий спектр – приблизно 17 тисяч професій. Правда, не всі про це знають, тому вибір зазвичай зводиться до базових – юрист, економіст чи перекладач.

"Скажу так, у нас дійсно все швидко змінюється. Але якщо зараз є брак інженерів, то, ймовірно, в найближчі роки ситуація не зміниться суттєво. Інженер, на відміну від юриста, – професія міжнародна, з хорошим знанням англійської мови він може заробляти декілька тисяч доларів", – вважає Пашкіна.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!