Вступна кампанія-2019: абітурієнтам розповіли, що потрібно для зарахування на бюджет

Вступна кампанія в Україні підійшла до моменту розподілу державних місць у вищих навчальних закладах.

Що потрібно знати абітурієнтам для зарахування на бюдждет, розповіла в ефірі ObozTV директор державного підприємства "Інфоресурс" Оксана Бєлік.

Як повідомила Бєлік, 26 липня до 18:00 вступники, які подали заяви та заяви яких були допущені до участі в конкурсному відборі, матимуть можливість отримати рекомендацію зарахування на бюджет.

"В електронному кабінеті навпроти їх заяви може з'явитися статус "рекомендовано до зарахування на бюджет". Відповідно, ті вступники, які отримали рекомендацію, повинні до 18:00 31 липня надати пакет документів до навчального закладу. Це копія документа, що посвідчує особу, оригінал документа про освіту та доповнення до нього, 4 кольорові фотографії 3 на 4, сертифікати ЗНО, копія військово-облікового документа та інші документи, які вимагаються правилом прийому конкретного навчального закладу", – пояснила директор ДП "Інфоресурс".

За її словами, якщо вступник не виконав умови щодо подачі даних документів, то його рекомендація анулюється, а в електронному документі навпроти заяви з'являється статус "виключений зі списку рекомендованих".

"Якщо вступник виконав усі умови, то в термін до 12:00 1 серпня навпроти його електронної заяви повинен з'явитися статус "включено до наказу". Це означає, що вищий навчальний заклад видає наказ про зарахування", – пояснила Бєлік.

"Спочатку рекомендують до зарахування на бюджет того вступника, який має найбільшу кількість балів. Загальний розмір конкурсного бала у нього більше порівняно з іншими. Другий принцип – рекомендація до зарахування на бюджет йде за найвищою пріоритетністю. Всі інші заяви вже не розглядаються цього вступника, відповідно, інші вступники теж мають можливість для вступу на бюджет", – додала вона.

zik.ua

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