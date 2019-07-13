Встигнути до 20 грудня: Зеленський дав важливе розпорядження по Криму

Президент України Володимир Зеленський доручив новопризначеному голові Херсонської ОДА повністю облаштувати КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом до 20 грудня.

Як передає прес-служба глави держави, перший етап, а саме створення режимних зон, планують завершити до 15 листопада.

Друга частина проекту передбачає створення сервісних центрів з автовокзалами і центрами надання адміністративних послуг.

"Давайте в 20 числах грудня – цього буде достатньо. Якщо ні – новий глава ОДА залишиться в минулому. Це – чесно", – заявив Зеленський.

Президент пообіцяв посприяти тому, щоб проект з облаштування КПВВ був профінансований повністю. Всього для його реалізації необхідно 170 млн грн.

Зеленський в Херсонській області president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський побував в Одеській області, де зі скандалом змусив в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення після того, як він не виконав доручення президента.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!