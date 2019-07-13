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Встигнути до 20 грудня: Зеленський дав важливе розпорядження по Криму

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Президент України Володимир Зеленський доручив новопризначеному голові Херсонської ОДА повністю облаштувати КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом до 20 грудня.

Як передає прес-служба глави держави, перший етап, а саме створення режимних зон, планують завершити до 15 листопада.

Друга частина проекту передбачає створення сервісних центрів з автовокзалами і центрами надання адміністративних послуг.

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"Давайте в 20 числах грудня – цього буде достатньо. Якщо ні – новий глава ОДА залишиться в минулому. Це – чесно", – заявив Зеленський.

Президент пообіцяв посприяти тому, щоб проект з облаштування КПВВ був профінансований повністю. Всього для його реалізації необхідно 170 млн грн.

Зеленський в Херсонській області

Зеленський в Херсонській області

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський побував в Одеській області, де зі скандалом змусив в. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення після того, як він не виконав доручення президента.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Херсон
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Отделяется Крым официально.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Яким чином сприятиме фінансуванню? Нагадаю, це та зелена ропуха, яка обіцяла подати у відставку у разі порушення закону, яка обіцяла відсутність кумівства та телефонного права, та і багато чого іншого - а тепер каже, що то був жарт.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Правильно,ведь этим пунктам, минимум, 300 лет стоять!
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